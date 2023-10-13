Тардиф об отстранении ОКР и Олимпиаде-2026: «Несомненно, это не поможет сборной России там выступить»

Глава ИИХФ высказался о влиянии отстранения ОКР на перспективы сборной России.

12 октября Международный олимпийский комитет ( ) отстранил Олимпийский комитет России ( ) из-за вхождения в его состав представительств ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

«Я пока еще не знаю, как это событие повлияет на участие сборной России на 2026 года. Но, несомненно, это не поможет ей выступить там», – сказал .

Олимпиада-2026 пройдет в Италии – в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

22 марта Международная федерация хоккея продлила отстранение сборных России и Белоруссии от международных турниров на сезон-2023/24.