Тардиф об отстранении ОКР и Олимпиаде-2026: «Несомненно, это не поможет сборной России там выступить»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею с шайбой МОК ОКР Олимпиада-2026 Политика ТАСС Люк Тардиф Хоккей

Глава ИИХФ высказался о влиянии отстранения ОКР на перспективы сборной России.

12 октября Международный олимпийский комитет (МОКотстранил Олимпийский комитет России (ОКР) из-за вхождения в его состав представительств ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

«Я пока еще не знаю, как это событие повлияет на участие сборной России на Олимпиаде 2026 года. Но, несомненно, это не поможет ей выступить там», – сказал Люк Тардиф.

Олимпиада-2026 пройдет в Италии – в Милане и Кортина-д’Ампеццо. 

22 марта Международная федерация хоккея продлила отстранение сборных России и Белоруссии от международных турниров на сезон-2023/24.

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1 комментарий

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Crenk
Если в Летней Олимпиаде отсутствие наших возможно и не сильно заметят, то Олимпиада по зимним видам спорта без россиян точно окажется неполноценной
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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