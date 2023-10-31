«Нравится Макдэвид – летает надо льдом и успевает всюду. Но кумир – Радулов, играет дерзко, кажется, что он может все». 17-летний форвард «Югры» Фаизов о тех, на кого равняется

17-летний форвард «Югры» Артур Фаизов рассказал, на кого равняется в КХЛ и НХЛ.

– На кого стараетесь ориентироваться в современном хоккее?

– Очень нравится – центрфорвард « » летает надо льдом и успевает всюду. Но кумир у меня другой – .

– Так он же крайний нападающий!

– Меня Радулов восхищает тем, что играет дерзко. Смотришь за ним на льду – и кажется, что он может все. Абсолютная уверенность в своих силах!

– Вы стали первым игроком 2006 года рождения, который забил гол в . Как отметили это событие?

– Это было в матче с «Норильском», старшие ребята забрали эту шайбу, подписали ее, поздравили. Потом вручили шапку лучшего игрока.

А тренеры и генеральный менеджер Сергей Владимирович Гусев призвали продолжать в том же духе, не останавливаться на достигнутом. Я и не останавливался – в том матче мог сделать дубль, – сказал Фаизов смеясь.