Форвард «Югры» Шутов: «В ВХЛ фаворитов больше, чем в КХЛ. Было бы здорово выиграть Кубок Петрова – и вместе с командой вернуться в КХЛ»

Владислав Шутов сравнил уровень конкуренции в КХЛ и ВХЛ.

22-летний форвард «Югры» набрал 9 (6+3) очков в 18 играх. В недавнем матче с «Барсом» (4:2) в Казани он сделал хет-трик.

– В матче «Барс» – «Югра» (2:4) состоялся ваш первый хет-трик в профессиональном хоккее?

– Да, в КХЛ в родном «Нефтехимике» в свое время забил три гола, но за полтора сезона. А тут сразу три шайбы за игру.

Но самое главное, что эти голы были нужны команде, позволили ей победить. Причем в четвертом матче гостевой серии, после неудачи в Пензе.

– Ставите перед собой задачу забросить в этом чемпионате 25-30 шайб?

– О каких-то отметках не задумываюсь. Главное – прогрессировать, играть на партнеров, на команду. В хоккее основная задача – командная.

– Согласны с тем, что с каждым годом ВХЛ становится все более конкурентной?

– Да, группа лидеров и фаворитов здесь больше, чем в КХЛ, каждый может победить каждого.

– У «Югры» в этом сезоне – молодая и во многом новая команда, в отличие от прежних лет не все считают вас фаворитом. Они правы?

– Нет, « » всегда претендует на , здесь только такие задачи. Было бы здорово выиграть этот трофей – и вместе с командой вернуться в . Идеальный сценарий! – сказал Шутов.