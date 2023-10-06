Литовченко о переходе в «Югру»: «Клуб уровня КХЛ. Если говорить о ВХЛ, то Ханты-Мансийск – первый выбор»

Вячеслав Литовченко высказался о своем переходе в «Югру».

– Болельщики «Югры» рады вашему переходу – и удивлены, что вместе с тренером Андреем Мартемьяновым вы не перешли из «Сибири», где провели последние два сезона, в родной « »...

– Вариант с родным Хабаровском действительно существовал, но в силу ряда причин не реализовался. К сезону готовился самостоятельно, видел, что для опытных игроков рынок не совсем открыт. И где-то к концу сентября понял, что надо не терять время, а играть.

В этот момент и состоялся разговор с генеральным менеджером «Югры» . Мне поступило предложение. Долго не думал.

– Почему?

– У «Югры» в хоккейном мире сложилась определенная репутация. Это клуб уровня КХЛ, в котором игрокам созданы все условия и который нацелен на максимальный результат. Если говорить о ВХЛ, то Ханты-Мансийск – первый выбор.

– У вас за плечами 598 матчей в КХЛ – и впереди первый матч в ВХЛ?

– Нет, лет 15 назад еще в «Амуре» меня отправляли в ангарский «Ермак», там и дебютировал в ВХЛ, провел несколько матчей. Ту «вышку» с нынешней Всероссийской лигой не стал бы сравнивать.

– Почему?

– Тогда все в лиге было просто, еще не запустили новые и современнные арены. За это время сделала большой шаг вперед, – сказал форвард ханты-мансийцев.