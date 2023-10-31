Директор «Авангарда» по маркетингу: «По опыту футбола хочется пожелать хоккею настоящей Лиги чемпионов с лучшими. Круто, что есть КХЛ, но напрашивается какой-то Суперкубок, Финал четырех»

Теги Авангард НХЛ Лига чемпионов КХЛ Юдзуру Ханю Спорт-Экспресс Хоккей

Директор «Авангарда» считает, что клубному хоккею нужны международные турниры.

– Есть мечта, чтобы когда-нибудь в Омск приехал клуб НХЛ?

– По опыту футбола вообще хочется пожелать хоккею настоящей Лиги чемпионов с лучшими.

Круто, что есть КХЛ, но напрашивается какой-то Суперкубок, Финал четырех – крупные международные соревнования. Тем более наша арена и проектировалась под требования международного чемпионата и возможности у нее есть.

А моя личная мечта – фигурист Юдзуру Ханю на «G-Drive Арене». С шоу про ястребов, например (смеется). Хотя и наши фигуристки-одиночницы в недавнем прошлом в одной разминке – будто Роналду, Месси и Овечкин вместе вышли. И сейчас есть растущие девочки, смена поколений идет.

Поэтому хотим увидеть на нашей арене чемпионат России с участием всех звезд, – сказала директор по маркетингу и коммерции «Авангарда» Елена Шкиль.

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4 комментария

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damondiamond
так это.. есть уже такая лига)
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цэсемьэр
что за дичь она несёт? фигуристки у неё как Роналду с Овечкиным
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Rio de Janeiro
На уровне КХЛ ничего не добился Йокерит будучи сборной Европы, а сейчас таких по составу клубов за пределами КХЛ на континенте нет и близко, поэтому смысл проводить эти матчи.Что касается финалов 4/6/8 чемпионов ведущих лиг Европы, то мы это уже проходили в 1998-2000 и 2005-2008 когда даже во времена Суперлиги там доминировали российские клубы.Что говорить про сейчас, когда уровень европейских водокачек ближе к ВХЛ чем КХЛ
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Заборостроитель
Ответ Rio de Janeiro
На уровне КХЛ ничего не добился Йокерит будучи сборной Европы, а сейчас таких по составу клубов за пределами КХЛ на континенте нет и близко, поэтому смысл проводить эти матчи.Что касается финалов 4/6/8 чемпионов ведущих лиг Европы, то мы это уже проходили в 1998-2000 и 2005-2008 когда даже во времена Суперлиги там доминировали российские клубы.Что говорить про сейчас, когда уровень европейских водокачек ближе к ВХЛ чем КХЛ
Про Цюрих не забыли? После которого проект свернули.
А Кубок Шпенглера, когда в последний раз выигрывали представители лиги КХЛ против водокачек?😀
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