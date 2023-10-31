Директор «Авангарда» по маркетингу: «По опыту футбола хочется пожелать хоккею настоящей Лиги чемпионов с лучшими. Круто, что есть КХЛ, но напрашивается какой-то Суперкубок, Финал четырех»

Директор «Авангарда» считает, что клубному хоккею нужны международные турниры.

– Есть мечта, чтобы когда-нибудь в Омск приехал клуб НХЛ?

– По опыту футбола вообще хочется пожелать хоккею настоящей Лиги чемпионов с лучшими.

Круто, что есть КХЛ, но напрашивается какой-то Суперкубок, Финал четырех – крупные международные соревнования. Тем более наша арена и проектировалась под требования международного чемпионата и возможности у нее есть.

А моя личная мечта – фигурист Юдзуру Ханю на «G-Drive Арене». С шоу про ястребов, например (смеется). Хотя и наши фигуристки-одиночницы в недавнем прошлом в одной разминке – будто Роналду, Месси и Овечкин вместе вышли. И сейчас есть растущие девочки, смена поколений идет.

Поэтому хотим увидеть на нашей арене чемпионат России с участием всех звезд, – сказала директор по маркетингу и коммерции «Авангарда» Елена Шкиль.