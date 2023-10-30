Директор «Авангарда» по маркетингу: «Надо биатлон провести – с финишем на арене, как на стадионе «Шальке» в Рождественкой гонке»

В «Авангарде» рассказали о задумке провести гонку биатлонистов.

– Не стоило строить арену на 20 тысяч зрителей, как в Петербурге?

– В Питере, так понимаю, идея в том, чтобы сделать самый большой стадион в мире.

У нас была другая ситуация – «Авангард» играл четыре года не дома, в Балашихе. И каждый день был на счету.

Сначала рассматривалась просто реконструкция арены, но потом приняли решение, что это нецелесообразно и, может быть, даже дороже.

Не получится обеспечить тот уровень комфорта, который достоин 2022 года. Вместимость увеличили до 12 тысяч. Это, наверное, оптимально для Омска.

И самое важное – что до строительства арены мы согласовали маркетинговую концепцию развития арены и постоянно взаимодействовали с проектной командой, чтобы максимально учесть все, что нам необходимо, чтобы развивать арену как многофункциональную.

Это, на мой взгляд, уникальная история. Нет второго льда – мы пожертвовали им ради комфорта болельщиков, ресторанов, магазинов. А тренировочный каток через реку.

Да, не 20 тысяч, но мы очень четко понимали, зачем и что строим. Будем и дальше новые виды спорта пробовать.

Сейчас обсуждали, что биатлон надо провести – с финишем на арене, как на стадионе «Шальке» в Рождественской гонке, – сказала директор «Авангарда» по маркетингу Елена Шкиль.