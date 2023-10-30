Директор «Авангарда» по маркетингу: «Делим первое место со СКА по заработкам по билетам. Было время, когда многие их раздавали. Сейчас упор на коммерческую заполняемость»

Теги Авангард СКА КХЛ Спорт-Экспресс Хоккей

Директор «Авангарда» по маркетингу рассказала о заработках клуба.

«Могу точно сказать, что мы делим первое-второе место со СКА по заработкам на билетной программе.

И у нас первое место в прошедшем сезоне по посещаемости в КХЛ, 11 500, и третье место в Европе. Билеты у нас от 290 рублей – мне кажется, возможность сходить есть у каждого.

Да, есть и дорогие билеты по 10 тысяч, куда включено обслуживание, горячие блюда, напитки.

Кроме этого, мы в топ-3 лиги по мерчендайзингу. Большая и все время растущая коллекция, магазины на арене и на центральной улице Омска.

В хоккее очень много игр, поэтому билетов продать можно много. В футболе, например, одна игра продается две недели.

Здесь у нас серия – три игры в неделю. Не всегда это коммерчески удобно, особенно в будние дни. Сейчас КХЛ переносит больше матчей на выходные, за что спасибо.

Наши доходы – хороший показатель здоровья клуба. Было время в лиге, когда на многих стадионах раздавали билеты.

Сейчас упор на коммерческую заполняемость, и это правильно – иначе нет смысла этим заниматься.

Хорошо, что есть конкуренция с другими развлечениями и, самое главное, с диваном», – сказала директор «Авангарда» по маркетингу Елена Шкиль.

1 комментарий

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pavelrytov@icloud.com
И все равно раздают сотрудникам билеты, а сотрудники передают другим. Сам так бесплатно ходил. Но думаю все равно стало конечно лучше
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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