Браташ про 3:1 с «Адмиралом»: «Ребята сегодня достали из себя последние силы, наверное. Дорогого стоит, что «Лада» нашла путь к победе»

Теги Лада Олег Браташ КХЛ Адмирал Куньлунь Ред Стар Хоккей

Олег Браташ прокомментировал победу над «Адмиралом» (3:1).

«Ребята сегодня достали из себя последние силы, наверное. Третья игра за четыре дня, у нас сейчас намного больше игр, чем у остальных команд, как у «Куньлуня». Хотя мы, вроде бы, не участвуем в олимпийском отборе, как они (смеется). Я не жалуюсь, просто констатирую факт.

Дорогого стоит, что ребята сегодня нашли путь к победе. Завтра – долгожданный выходной для всех, и игроков, и тренеров! Мы на первом месте в чемпионате? Остановись, мгновение!» – сказал главный тренер «Лады».

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1 комментарий

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IVAN-67
Молодцы. С победой.
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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