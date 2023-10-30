Владислав Третьяк: «В 1971-м Тарасов разрешил купить «Жигули». Подъезжаю на тренировку, а он: «Чего это вы на машине? Дважды в неделю – на машине, остальное – в метро». Я прятал авто, чтобы он не видел»

Владимлав Третьяк вспомнил, как купил «Жигули» в 1971 году.

«Я стал чемпионом мира в 1971 году, и он дал мне возможность купить «Жигули». Я был доволен, в 71-м году, на «Жигулях» подъезжаю на тренировку, и он на «Волге» подъезжает: «Молодой человек, а чего это вы на машине ездите?» Я говорю: «Вы же дали». «Не, не, два раза в неделю на машине, а остальное – в метро, в метро, потолкаться со всеми».

Так я что делал, приезжал, конечно, на машине каждый день, у бассейна подальше, чтобы он не видел. Два раза около него стоял, а остальное я спрятал машину где-то там в ЦСКА, в другом месте, чтобы он не видел», – сказал экс-вратарь сборной СССР и ЦСКА, а ныне президент ФХР Владислав Третьяк в эфире телеканала «Россия».