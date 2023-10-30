Владислав Третьяк: «В 1971-м Тарасов разрешил купить «Жигули». Подъезжаю на тренировку, а он: «Чего это вы на машине? Дважды в неделю – на машине, остальное – в метро». Я прятал авто, чтобы он не видел»

Теги ЦСКА ФХР Владислав Третьяк КХЛ Анатолий Тарасов Хоккей

Владимлав Третьяк вспомнил, как купил «Жигули» в 1971 году.

«Я стал чемпионом мира в 1971 году, и он дал мне возможность купить «Жигули». Я был доволен, в 71-м году, на «Жигулях» подъезжаю на тренировку, и он на «Волге» подъезжает: «Молодой человек, а чего это вы на машине ездите?» Я говорю: «Вы же дали». «Не, не, два раза в неделю на машине, а остальное – в метро, в метро, потолкаться со всеми».

Так я что делал, приезжал, конечно, на машине каждый день, у бассейна подальше, чтобы он не видел. Два раза около него стоял, а остальное я спрятал машину где-то там в ЦСКА, в другом месте, чтобы он не видел», – сказал экс-вратарь сборной СССР и ЦСКА, а ныне президент ФХР Владислав Третьяк в эфире телеканала «Россия».

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7 комментариев

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Олег Капранов
Если задуматься, все это звучит как иллюстрация к "дед опять таблетки не выпил". Ну бред же. А жили, и считалось что там нормально
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Антон С.
Семья Тарасовых похоже наградила Третьяка всевозможными комплексами. Какие-то подколы, то про костюм с галстуком, то про машину
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KoolThing
Ну и что в этом хорошего? Во-первых, сама постановка вопроса: «Разрешил купить машину». А стол с табуретками домой купить тоже надо было разрешения спрашивать? Во-вторых, если уж «разрешил» купить, то зачем не давать ей пользоваться?
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Дмитрий Цветаев
По мнению деда это хорошо? К этому он хочет вернуться?
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Заборостроитель
Боренька там не расплакался, чемпионы мира на жигулях катаются?🤣
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zho3716
О как некоторых прищемило...)
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Песчанка
Конечно Тарасов был прав. Только так можно было создать хоккейную машину сокрушающую всех.
Но этого поворить уже невозможно.
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