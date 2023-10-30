Третьяк об Олимпиаде-1980: «Говорил американцам: «Скажите спасибо Тихонову, вы бы, может, не выиграли, играй я 2-й и 3-й периоды»

Владислав Третьяк вспомнил Олимпиаду-1980.

Сборная СССР тогда сенсационно проиграла США 3:4. Тренер Виктор Тихонов заменил Третьяка после первого периода, который завершился 2:2.

«Надо уважать соперника, только после игры оценивать – сильный он или слабый. Вот это у нас иногда, что мы уже себе прикрутили дырочки для золотых медалей. В спорте нельзя расслабляться, надо уважать каждого соперника, выходить и побеждать.

Моя ошибка была в чем: когда бросок был издалека, я мог просто поймать и остановить ее. Вот это моя ошибка. Хотя счет был 2:2, мы не проигрывали. Тихонов никогда меня не снимал, даже при счете 0:3, но здесь снял. Он даже в своей книге написал: «Самая большая моя ошибка в жизни, что я Владислава Третьяка снял».

Кстати, я иногда иногда шутил. Американцы говорят: «Вот, у нас победа, мы 20 лет не становились олимпийскими чемпионами». Я говорю: «Вы скажите спасибо Виктору Васильевичу Тихонову, может быть, вы и не выиграли бы, если бы я играл 2-й и 3-й периоды», – сказал экс-вратарь сборной СССР и ЦСКА, а ныне президент ФХР Владислав Третьяк в эфире телеканала «Россия».