Третьяк об Олимпиаде-1980: «Говорил американцам: «Скажите спасибо Тихонову, вы бы, может, не выиграли, играй я 2-й и 3-й периоды»

Теги ФХР Сборная России по хоккею с шайбой Виктор Тихонов Владислав Третьяк сборная СССР КХЛ олимпийский хоккейный турнир Хоккей

Владислав Третьяк вспомнил Олимпиаду-1980.

Сборная СССР тогда сенсационно проиграла США 3:4. Тренер Виктор Тихонов заменил Третьяка после первого периода, который завершился 2:2.

«Надо уважать соперника, только после игры оценивать – сильный он или слабый. Вот это у нас иногда, что мы уже себе прикрутили дырочки для золотых медалей. В спорте нельзя расслабляться, надо уважать каждого соперника, выходить и побеждать.

Моя ошибка была в чем: когда бросок был издалека, я мог просто поймать и остановить ее. Вот это моя ошибка. Хотя счет был 2:2, мы не проигрывали. Тихонов никогда меня не снимал, даже при счете 0:3, но здесь снял. Он даже в своей книге написал: «Самая большая моя ошибка в жизни, что я Владислава Третьяка снял».

Кстати, я иногда иногда шутил. Американцы говорят: «Вот, у нас победа, мы 20 лет не становились олимпийскими чемпионами». Я говорю: «Вы скажите спасибо Виктору Васильевичу Тихонову, может быть, вы и не выиграли бы, если бы я играл 2-й и 3-й периоды», – сказал экс-вратарь сборной СССР и ЦСКА, а ныне президент ФХР Владислав Третьяк в эфире телеканала «Россия».

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3 комментария

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Самый адовый Крикун
Точно, ты б три шайбы забросил в чужие ворота и пару голевых отдал
+4
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Sobachkin
Третьяк только и вспоминает.... Ибо текущими делами не получается гордиться
+2
0
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Волька-ибн-Алёша
"Кстати, я иногда иногда шутил"..в чикаго,где Христа ради тренеришкой пристроился,комсомолец?
+2
0
+2
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