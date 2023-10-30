Третьяк о том, что Тихонов заменил его в матче с США на ОИ-1980: «Я был в шоке. Это сыграло большую роль в победе американцев – они меня боялись. У нас команда была одна из лучших, Красная машина такая»

Владислав Третьяк вспомнил, как Виктор Тихонов заменил его в матче с США на Олимпиаде-1980.

Сборная СССР тогда сенсационно проиграла 3:4. Тихонов заменил Третьяка после первого периода, который завершился 2:2.

– Какое поражение самое болезненное?

– Самое болезненное – это 80-й год. У нас команда была одна из лучших. Красная машина такая, которая всех обыгрывала, большинство команд Национальной хоккейной лиги.

Когда мы приехали на Олимпиаду, мы думали: пускай, американцы чехов обыграют, наших главных соперников, но мы-то этих точно обыграем. И вот мы с ними играем – первый период 2:2, одна шайба спорная была, которую мне забили на последней секунде.

Я прихожу в раздевалку, готовлюсь к следующему периоду, а Тихонов говорит: «Вы больше не играете. Мышкин – в ворота». Я, конечно, просто был в шоке. Я думаю, что это сыграло большую роль в победе американцев, потому что увидели, что меня нет в воротах, потому что они меня как-то боялись. И мы проиграли, – сказал экс-вратарь сборной СССР и ЦСКА, а ныне президент ФХР Владислав Третьяк в эфире телеканала «Россия».

Владислав Третьяк: «Брежнев меня взасос поцеловал, до сих пор не моюсь. Он любил целоваться, очень болел за хоккей. В 81-м мы выиграли Кубок Канады, купили ему клюшечки, кепочки, сувениры, шайбочку»