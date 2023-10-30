Третьяк о том, что Тихонов заменил его в матче с США на ОИ-1980: «Я был в шоке. Это сыграло большую роль в победе американцев – они меня боялись. У нас команда была одна из лучших, Красная машина такая»

Теги ФХР Сборная России по хоккею с шайбой Виктор Тихонов Владимир Мышкин Владислав Третьяк Сборная США по хоккею сборная СССР КХЛ Хоккей

Владислав Третьяк вспомнил, как Виктор Тихонов заменил его в матче с США на Олимпиаде-1980.

Сборная СССР тогда сенсационно проиграла 3:4. Тихонов заменил Третьяка после первого периода, который завершился 2:2.

– Какое поражение самое болезненное?

– Самое болезненное – это 80-й год. У нас команда была одна из лучших. Красная машина такая, которая всех обыгрывала, большинство команд Национальной хоккейной лиги.

Когда мы приехали на Олимпиаду, мы думали: пускай, американцы чехов обыграют, наших главных соперников, но мы-то этих точно обыграем. И вот мы с ними играем – первый период 2:2, одна шайба спорная была, которую мне забили на последней секунде.

Я прихожу в раздевалку, готовлюсь к следующему периоду, а Тихонов говорит: «Вы больше не играете. Мышкин – в ворота». Я, конечно, просто был в шоке. Я думаю, что это сыграло большую роль в победе американцев, потому что увидели, что меня нет в воротах, потому что они меня как-то боялись. И мы проиграли, – сказал экс-вратарь сборной СССР и ЦСКА, а ныне президент ФХР Владислав Третьяк в эфире телеканала «Россия».

Владислав Третьяк: «Брежнев меня взасос поцеловал, до сих пор не моюсь. Он любил целоваться, очень болел за хоккей. В 81-м мы выиграли Кубок Канады, купили ему клюшечки, кепочки, сувениры, шайбочку»

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10 комментариев

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SergeyFedorov93
Так боялись, что две забили. Иди уже катки строй.
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Экстерминатус
Да никого те американцы не боялись. Уважали как опаснейшего и мастеровитого соперника - однозначно. Бояться - да с чего бы? Вышли без какого-то давления извне из-за результата и победили
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Mechel**
Думаю, студенты о тебе узнали только на олимпиаде, Владислав
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Заборостроитель
Да, чехи проиграли, вот и звезду словили. Халявные медали и доллары. Но студенты две забили и перестали бояться😀
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гога11
Ты, Владик бабочек ловил в том матче, а Мышкин значит виноват. Грязноватый намек. А ведь именно Мышкина канадцы называли русским чудом в 1979г. после 0:6 на Кубке вызова.
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Волька-ибн-Алёша
да хорош,боялись они его,легчайшую бабочку пустил и поплыл
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Андрей Зборовский
Маразматик редкий, что он мелит?
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Max Hi-Fi
Комсорг забыл как за год перед этим, на КВ-79 его вообще на третий матч не поставили, а Мышкин сухарь оформил. Владик средний кипер был, по этому и заменили, он две плюхи тогда пустил вообще то...
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Сергей Мартьянов
Скромнее надо быть Владислав. Вратарь среднего уровня, но подхалим и сейчас продолжает в том же духе. Не нравился когда играл , а теперь и вовсе противно читать его интервью.
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