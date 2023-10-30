Владислав Третьяк: «Был единственный вызов – поехать в НХЛ. Все газеты писали, что Третьяк приедет в Монреаль. Думали, что купят за любые деньги»

Теги ФХР Монреаль Владислав Третьяк НХЛ Хоккей

Владислав Третьяк рассказал, как его хотел купить клуб НХЛ.

«Единственный вызов был – это поехать в НХЛ. Единственный.

Они очень хотели, чтобы я приехал, уже все газеты в Квебеке и Монреале писали, что Третьяк приедет в Монреаль. Они думали, что за любые деньги Третьяка купят.

Действительно, сюда приехал генеральный менеджер... Но я об этом лет через пять узнал, это он мне рассказал сам. 

Ну, конечно, с одной стороны, хотелось Кубок Стэнли выиграть.

Но, с другой стороны, конечно, каждый канадец захотел бы мне забить, и мне пришлось бы тяжело, и здоровья я там потерял бы будь здоров!» – сказал экс-вратарь сборной СССР и ЦСКА, а ныне президент ФХР Владислав Третьяк в эфире телеканала «Россия».

13 комментариев

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Артем Зырянов
И уже через год в "Монреале" появился Патрик Руа.
+14
0
+14
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Ми Ша
В итоге всё равно купили … с потрохами
+9
0
+9
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Sobachkin
И теперь тебя купили, на местном рынке
+7
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+7
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Кавабунга Шреддоголовый
Ну тебя все равно купили, только чуть позже и с потрохами
+5
0
+5
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Melnikov1968
Александр Мальцев СЭ рассказывал другую версию. "После серии 1972, мне, Валерке Харламову, Александру Якушеву и Третьяку предложили контракты в клубах НХЛ. Харламов сразу сказал, что нас болельщики не поймут. Мы отказались. Дольше всех размышлял Третьяк". Это, конечно, не дословно, но суть передаёт.
+4
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+4
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Пингвин87
Струсил
+3
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Angelgirl
Тогда струсил продаться, а сейчас струсил не продаться!
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Dragon10
Ответ Melnikov1968
Александр Мальцев СЭ рассказывал другую версию. "После серии 1972, мне, Валерке Харламову, Александру Якушеву и Третьяку предложили контракты в клубах НХЛ. Харламов сразу сказал, что нас болельщики не поймут. Мы отказались. Дольше всех размышлял Третьяк". Это, конечно, не дословно, но суть передаёт.
Уже тогда готов был продать я, просто 21нул
+1
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Волька-ибн-Алёша
84 год не лучшее время для появления третуака в нхл
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Maxim Shumov
В итоге в РФ купили по дешевке
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Maxim Shumov
Да-да. Он бы поехал и всех там нагнул, просто за$ал. А так бы конечно порвал
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vzi
Ответ Ми Ша
В итоге всё равно купили … с потрохами
В Чикаго тренером? ;)
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ivan555navi
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Ответ Maxim Shumov
Да-да. Он бы поехал и всех там нагнул, просто за$ал. А так бы конечно порвал
Матчасть надо знать, раз строишь из себя знатока хоккея.
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