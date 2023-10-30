Владислав Третьяк: «Был единственный вызов – поехать в НХЛ. Все газеты писали, что Третьяк приедет в Монреаль. Думали, что купят за любые деньги»

Владислав Третьяк рассказал, как его хотел купить клуб НХЛ.

«Единственный вызов был – это поехать в . Единственный.

Они очень хотели, чтобы я приехал, уже все газеты в Квебеке и Монреале писали, что Третьяк приедет в Монреаль. Они думали, что за любые деньги Третьяка купят.

Действительно, сюда приехал генеральный менеджер... Но я об этом лет через пять узнал, это он мне рассказал сам.

Ну, конечно, с одной стороны, хотелось Кубок Стэнли выиграть.

Но, с другой стороны, конечно, каждый канадец захотел бы мне забить, и мне пришлось бы тяжело, и здоровья я там потерял бы будь здоров!» – сказал экс-вратарь сборной СССР и ЦСКА, а ныне президент ФХР Владислав Третьяк в эфире телеканала «Россия».