Третьяк поздравил с Днем тренера: «Тренер – это наставник, отец-командир. Тренерский труд важен и для массового воспитания патриотов»

Владислав Третьяк поздравил с Днем тренера.

«Дорогие друзья! От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем тренера!

Спортивный тренер – это наставник, воспитатель, отец-командир, учитель, изобретатель, лидер. Трудно назвать профессию, которая требовала бы столь же широкого разнообразия компетенций.

Как трехкратный олимпийский чемпион и десятикратный чемпион мира, я особенно остро понимаю важность работы тренера, его вклад в победы и успехи спортсменов.

Мой любимый хоккей – командный вид спорта, где на вершину может взойти только сплоченная, обученная, нацеленная на результат команда. А кто ее создает? Тренер.

Представители этой благородной профессии умеют искать талантливых атлетов, умеют превращать их в чемпионов, прославляют нашу страну громкими победами, становятся авторами эффективных инноваций.

Таким многогранным человеком, Тренером с большой буквы был Анатолий Владимирович Тарасов. Столь же высокого титула достойны и многие другие тренеры разных поколений – люди, благодаря которым наш хоккей развивался, добивался грандиозных успехов и приносил радость миллионам соотечественников.

С точки зрения государственных интересов тренерский труд важен не только как дело подготовки великих чемпионов – но и как процесс массового воспитания патриотов, целеустремленных, дисциплинированных граждан страны. Тренеры приучают молодежь к системной работе, к умению добиваться результата, к коллективной работе ради будущего успеха.

Подготовка и повышение квалификации тренеров на протяжении многих лет является одним из приоритетов работы Федерации хоккея России. Более 1500 специалистов ежегодно вовлекаются в программы ФХР по обучению и повышению квалификации.

Мы работаем с детскими тренерами, специалистами из регионов, представителями спорта высших достижений. Укрепление тренерского корпуса – очень важный вклад в процесс умножения человеческого капитала России», – заявил президент ФХР и заслуженный тренер.