Владислав Третьяк: «Брежнев меня взасос поцеловал, до сих пор не моюсь. Он любил целоваться, очень болел за хоккей. В 81-м мы выиграли Кубок Канады, купили ему клюшечки, кепочки, сувениры, шайбочку»

Теги ЦСКА ФХР Владислав Третьяк Сборная Канады по хоккею с шайбой Сборная Финляндии по хоккею сборная СССР чемпионат СССР Политика Хоккей

Владислав Третьяк поделился воспоминаниями о встрече с Леонидом Брежневым.

– Брежнев вас после игр в Канаде не принимал?

– Нет. Он принимал после Олимпиады, когда мы ордена получали. Как правило, давали ордена за Олимпийские игры. Единственный случай за чемпионат мира был в 1978 году, когда мы в Праге первую игру проиграли. Последний матч нам надо было выиграть с разницей в 2 шайбы.

В это время Леонид Ильич был в Западной Германии. Ему сказали: «Вы хотите в театр? Что-то посмотреть?» А он: «Я хочу хоккей посмотреть. Наши играют против чехов». И мы выигрываем 3:1.

Брежнев приходит на политбюро и говорит: «С победой вас всех». Все думают: «Не воюем, какая победа?» – «Да наши хоккеисты вчера выиграли в Праге! Такие молодцы. Они заслуживают орденов Ленина, «Знак Почета» и «Дружбы народов». Вот как сказал, так и дали.

Он очень болел за хоккей. Ему эмоции нравились, все, что творилось. Он вот и 72-м на хоккее был. Но один момент был... В 81-м мы выиграли Кубок Канады. Канадцев обыграли 8:1 в финале. Мы ему купили клюшечки, кепочки, сувениры, шайбочку. Думали, как ему вручить. И вот идет Приз «Известий». Первый матч мы играем с финнами, а у Леонида Ильича день рождения.

Я сижу, первый матч, мы 1:2 проигрываем. Прибегает министр спорта, говорит: «Так. Капитан команды Макаров и комсорг Третьяк, быстро идем Брежневу вручать подарки».

Мы бежали к нему в его ложу в «Лужниках». Там стол, шампанское, конфеты. И мне говорят: «Ты будешь Брежневу вручать». Подхожу: «Дорогой Леонид Ильич»... Он меня взасос поцеловал. До сих пор не моюсь. Он так любил целоваться, – сказал экс-вратарь сборной СССР и ЦСКА, а ныне президент ФХР Владислав Третьяк в эфире телеканала «Россия».

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27 комментариев

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Сергей
У Третьяка в крови лизать руководству страны
+31
-2
+29
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lundian
больше 40 лет не мылся уже?
+27
-1
+26
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Огюст
Вот он пример того ,что старый что малый !
+17
0
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Mister Zalupa
Как же обесцениваются любые награды, когда они с барского плеча могут выдаваться старым маразматическим дедом.
+15
-1
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Ivan Ermolenko
привлечь гражданина за пропаганду!
+14
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Remy Cabella
Совсем ку-ку?
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Чёрный + Ватутин = Любовь
Третьяк всех правителей перецеловал. От Брежнего, до нынешнего. Кого в губы, кого пониже
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tam005
когда-то они мечтали и уезжали в нхл, а теперь рассказывают как они любят брежнева, ссср и тп.
+5
-1
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Водяра
Мерзейший вратаришка.
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Он саМый
Не понял, ему орден за проигранную олимпиаду в 80-ом вручал Брежнев?
+3
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Заборостроитель
Ответ Венер Кучербаев
говорят, 26 октября уже началась. но трансляцию пока не будут показывать.
замораживают
+2
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Заборостроитель
Так хочется посмотреть гонку😉
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Венер Кучербаев
Ответ Заборостроитель
Так хочется посмотреть гонку😉
говорят, 26 октября уже началась. но трансляцию пока не будут показывать.
+2
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Valentin Efimenko
Статью этому пожилому господину за пропаганду нетрадиционных ценностей.
в десны он долбился, с Ильичем , видите ли..
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Montenegro Serbian
Вообще если без шуток, то любовь Брежнева к поцелуям - это что-то аномальное. Почему так, интересно?

Причём в те времена судя по истории, не было какого-либо особого предвзятого отношения к поцелуям среди мужчин в СССР, но и особо не было распространенно.
Исключение разве что народы Кавказа, где действительно до сих пор, вполне себе нормальным считается при встрече хороших друзей условно говоря прикоснуться щека к щеке с обеих сторон. Типа проявление особого отношения (большой дружбы, уважения и.т.д). В Испании и Италии я такое неоднократно видел. Короче, для южных народов среди мужчин, вполне себе нередкое явление и часть темперамента что ли.
Но Брежнев то с Украины. Откуда у него такая тяга к поцелуям.....загадка))
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Ярославец75
Сказочный.....
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Бедякович
Ответ Венер Кучербаев
говорят, 26 октября уже началась. но трансляцию пока не будут показывать.
Все лафеты заняты по прямому назначению.
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гилберт
Эрмосо негодуэт!
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justbored
😭😭😭 почему самый обожаемый из советских правителей собственно
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Barry_Cadny
А был ли Макаров капитаном тогда? И Третьяку в декабре 1981-го было 29 лет. Вышел из возраста комсорга.
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