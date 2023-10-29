Владислав Третьяк: «Брежнев меня взасос поцеловал, до сих пор не моюсь. Он любил целоваться, очень болел за хоккей. В 81-м мы выиграли Кубок Канады, купили ему клюшечки, кепочки, сувениры, шайбочку»
Владислав Третьяк поделился воспоминаниями о встрече с Леонидом Брежневым.
– Брежнев вас после игр в Канаде не принимал?
– Нет. Он принимал после Олимпиады, когда мы ордена получали. Как правило, давали ордена за Олимпийские игры. Единственный случай за чемпионат мира был в 1978 году, когда мы в Праге первую игру проиграли. Последний матч нам надо было выиграть с разницей в 2 шайбы.
В это время Леонид Ильич был в Западной Германии. Ему сказали: «Вы хотите в театр? Что-то посмотреть?» А он: «Я хочу хоккей посмотреть. Наши играют против чехов». И мы выигрываем 3:1.
Брежнев приходит на политбюро и говорит: «С победой вас всех». Все думают: «Не воюем, какая победа?» – «Да наши хоккеисты вчера выиграли в Праге! Такие молодцы. Они заслуживают орденов Ленина, «Знак Почета» и «Дружбы народов». Вот как сказал, так и дали.
Он очень болел за хоккей. Ему эмоции нравились, все, что творилось. Он вот и 72-м на хоккее был. Но один момент был... В 81-м мы выиграли Кубок Канады. Канадцев обыграли 8:1 в финале. Мы ему купили клюшечки, кепочки, сувениры, шайбочку. Думали, как ему вручить. И вот идет Приз «Известий». Первый матч мы играем с финнами, а у Леонида Ильича день рождения.
Я сижу, первый матч, мы 1:2 проигрываем. Прибегает министр спорта, говорит: «Так. Капитан команды Макаров и комсорг Третьяк, быстро идем Брежневу вручать подарки».
Мы бежали к нему в его ложу в «Лужниках». Там стол, шампанское, конфеты. И мне говорят: «Ты будешь Брежневу вручать». Подхожу: «Дорогой Леонид Ильич»... Он меня взасос поцеловал. До сих пор не моюсь. Он так любил целоваться, – сказал экс-вратарь сборной СССР и ЦСКА, а ныне президент ФХР Владислав Третьяк в эфире телеканала «Россия».
в десны он долбился, с Ильичем , видите ли..
Причём в те времена судя по истории, не было какого-либо особого предвзятого отношения к поцелуям среди мужчин в СССР, но и особо не было распространенно.
Исключение разве что народы Кавказа, где действительно до сих пор, вполне себе нормальным считается при встрече хороших друзей условно говоря прикоснуться щека к щеке с обеих сторон. Типа проявление особого отношения (большой дружбы, уважения и.т.д). В Испании и Италии я такое неоднократно видел. Короче, для южных народов среди мужчин, вполне себе нередкое явление и часть темперамента что ли.
Но Брежнев то с Украины. Откуда у него такая тяга к поцелуям.....загадка))