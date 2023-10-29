Третьяк о Брежневе на Призе «Известий»: «Говорит: «Что это у вас фамилии на каком-то языке, не пойму?» За ночь форму перешили – на русском. Вот такое уважение к генеральному секретарю было»

Теги Владислав Третьяк Сборная Швеции по хоккею Сборная Финляндии по хоккею Сборная Чехии по хоккею сборная СССР игровая форма Политика Хоккей

Владислав Третьяк рассказал, как сборной СССР за ночь перешили форму.

Экс-вратарь поделился воспоминаниями о встрече с Леонидом Брежневым на турнире приз «Известий».

«Я говорю: «Дорогой Леонид Ильич, спасибо большое, вы столько уделяете хоккею, спасибо». Он говорит: «А че это вы финнам проигрываете?» Я говорю: «Леонид Ильич, мы сейчас выиграем».

А он: «А что это у вас фамилии на каком-то языке, не пойму?» Министр спорта подбегает: «Леонид Ильич, вы знаете, у нас финны, шведы, чехи играют. Должно быть на английском языке». – «Ааа, а то не пойму, кто на площадке у нас находится. Ну давайте, выигрывайте».

Мы выиграли. Но за ночь нам всем перешили форму – на русском языке, чтобы Леонид Ильич видел, кто на площадке находится. Вот такое уважение к генеральному секретарю было», – сказал экс-вратарь сборной СССР и ЦСКА, а ныне президент ФХР Владислав Третьяк в эфире телеканала «Россия».

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11 комментариев

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Stop-D
«Я говорю: «Дорогой Леонид Ильич, спасибо большое, вы столько уделяете хоккею, спасибо».

Проходит 40 лет

«Я говорю: «Дорогой Владимир Владимирович, спасибо большое, вы столько уделяете хоккею, спасибо».
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Санитар-волк
Это называется не "уважение", а "страх перед барином". Не послушаешься - в сборную не поедешь, из-за рубежа шмотки не привезёшь. Тут, Славик, есть старики вроде меня, которые всё помнят. И как тошнило всех от Лёниных "взасос", и как ржала над этим вся страна - тоже.
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Ivan Juniorovich
Ну и щас вы также учите всех пресмыкаться перед власть имущими, стремно
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Savarona25
Тут он прав. Все познается в сравнении. Теперь и Брежнев издали уже покажется практически ангелом. Фронтовик, прошел большой и сложный карьерный путь прежде чем достичь высот, за мир боролся во всем мире...
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MosesPray
Кроме старика Брежнева, никто не сообразил, что турнир проходит в Москве и на трибунах будут в основном граждане родной страны
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Заборостроитель
сиськи-масиськи
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Bashibuzuck
Лизоблюдство
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Габорик
Я говорю "Дорогой Леонид Ильич, спасибо большое, вы столько уделяете хоккею, спасибо"
______________
Меняются государства, генсеки, неизменны только традиции Владислава Александровича :)
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Александр Трифонов
Вот откуда это раболепие
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Don Merzavez
дедушка уже тогда уважение от лизания джеппы плохо отличал.
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Vadoniy
Странное представление об уважении
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