Третьяк о Брежневе на Призе «Известий»: «Говорит: «Что это у вас фамилии на каком-то языке, не пойму?» За ночь форму перешили – на русском. Вот такое уважение к генеральному секретарю было»

Владислав Третьяк рассказал, как сборной СССР за ночь перешили форму.

Экс-вратарь поделился воспоминаниями о встрече с Леонидом Брежневым на турнире приз «Известий».

«Я говорю: «Дорогой Леонид Ильич, спасибо большое, вы столько уделяете хоккею, спасибо». Он говорит: «А че это вы финнам проигрываете?» Я говорю: «Леонид Ильич, мы сейчас выиграем».

А он: «А что это у вас фамилии на каком-то языке, не пойму?» Министр спорта подбегает: «Леонид Ильич, вы знаете, у нас финны, шведы, чехи играют. Должно быть на английском языке». – «Ааа, а то не пойму, кто на площадке у нас находится. Ну давайте, выигрывайте».

Мы выиграли. Но за ночь нам всем перешили форму – на русском языке, чтобы Леонид Ильич видел, кто на площадке находится. Вот такое уважение к генеральному секретарю было», – сказал экс-вратарь сборной СССР и ЦСКА, а ныне президент ФХР Владислав Третьяк в эфире телеканала «Россия».