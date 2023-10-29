Третьяк о Суперсерии-1972: «Прихлопнули канадцев очень сильно. Они думали, будет легкая прогулка. Стояли без зубов, лохматые: «Мы вас сырыми съедим, ребята»

Владислав Третьяк поделился воспоминаниями о Суперсерии-1972 с Канадой.

– Как вы им не треснули в лоб, этим нечестным канадцам, которые так играли, так пытались всех вас задеть, подставить, спровоцировать? Как вы их не прихлопнули?

– Прихлопнули очень сильно. Сколько хоккей будет, всегда будут вспоминать игры 72-го, как самые выдающиеся матчи в хоккее. 8 матчей.

Спасибо Тарасову, который все время вызывал на этот бой, на эту Суперсерию канадцев. И вот эти матчи состоялись.

Мы летели как на экзамен. Экзамен был для нас очень важен. Потому что мы не только представляли советский хоккей, мы представляли всю Европу. Потому что мы чемпионы мира, по нам судили, что за хоккей любительский.

Когда в самолете летели, мы мало говорили, готовились как к самому главному спортивному сражению.

Когда прилетели в Канаду – шикарная гостиница, вечером банкет, все красиво, фигуры изо льда. Мы никогда не были в такой атмосфере хоккейной. Это профессиональный хоккей. Канадцы улыбаются, на нас внимания не обращают, будто мальчики для битья пришли. А мы такие, как ежики, ждем, что же будет завтра. Никто не знал, кроме канадцев. Они думали, что будет легкая прогулка.

Когда мы пришли уже на стадион, 18 тысяч. Я вспоминаю момент, когда перед выходом нам тренер говорит: «Ребят, присели перед дорожкой». И когда мы сели, стакан с водой так: ту-ту-ту-ту-ту-ту. Это канадцы вышли на площадку и так публика аплодировала. У меня прямо сейчас мороз по коже. Думал: «Господи, куда мы идем? Что будет с нами? Или будет слава, или позор».

А когда стали представлять канадцев – они напротив стояли без зубов, лохматые. Они говорят: «Мы вас сырыми съедим, ребята». Там в газетах писали.

Там коробка маленькая, мы не привыкли в такой играть, у нас широкая, у нас убежать от канадцев можно, а там не убежишь, как в мышеловке. Мне первый гол забивают на 30-й секунде. Подъезжает Фил Эспозито, говорит: «Мальчик, у тебя все впереди». И мы думаем: «Ничего себе, 250 миллионов в Советском Союзе уже говорят: «Зачем поехали? Кто как там играет? Этого не взяли». У нас сразу кости начали перемалывать.

Но потом мы стали играть в свою игру. Самое важное, что в нашей команде были лидеры – Харламов, Михайлов, Якушев, которые повели за собой.

– Они реально били вас?

– У них хоккей такой, грубый. Они очень сильно били. У нас очень много травм получили хоккеисты. Это хоккей, мы понимаем, но к такой жесткости не привыкли, которая там была.

За счет трудолюбия, паса, дисциплины мы смогли первую игру выиграть 7:3, – сказал экс-вратарь сборной СССР и ЦСКА, а ныне президент ФХР Владислав Третьяк в эфире телеканала «Россия».