Алтыбармакян о волевой победе «Лады» над «Металлургом»: «Мы же любим проигрывать, а потом спасать ситуацию, как показывает практика»

Теги Металлург Мг Лада КХЛ Андрей Алтыбармакян Хоккей

Андрей Алтыбармакян подвел итоги матча с «Металлургом» (4:3).

– Была очень упорная игра. В какой-то момент соперник повел в счете, но здорово, что мы среагировали правильно и забили два быстрых гола. Можно сказать, что этим мы перевернули игру. Потом у соперника получилось отыграться, но мы играли строго, ждали своего шанса и в конечном итоге дождались.

– За счет чего у команды получилось выдать яркий отрезок в конце второго периода и вернуться в игру, забросив две шайбы?

– Не знаю, может где-то прибавили в движении. Поняли, что матч на этом не заканчивается, нужно играть дальше. Мы же любим проигрывать, а потом спасать ситуацию, как показывает практика (улыбается). Поэтому так получилось, – сказал нападающий «Лады».

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