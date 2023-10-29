Разин о 3:4 от «Лады»: «Плетью сейчас нельзя отлупить, к сожалению. Поэтому санкций к игрокам, совершившим ошибки, быть не может, хотя с удовольствием бы это сделал»

Андрей Разин высказался после поражение от «Лады» (3:4).

«В начале своего тренерского пути я бы про такую игру сказал очень жестко. Сейчас я опытный 50-летний тренер. Поэтому скажу просто: из-за грубейших индивидуальных ошибок мы сегодня подарили сопернику победу.

Готовились к матчу в рабочем режиме. Посмотрели соперника, разобрали. Играли хорошо, но результат отрицательный.

В силу современных технологий сейчас плетью, к сожалению, нельзя отлупить. Поэтому никаких санкций к игрокам, которые совершили ошибки, быть не может, хотя с удовольствием бы это сделал», – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.

«Металлург» проиграл 5-й матч подряд