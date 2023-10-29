Разин о 3:4 от «Лады»: «Плетью сейчас нельзя отлупить, к сожалению. Поэтому санкций к игрокам, совершившим ошибки, быть не может, хотя с удовольствием бы это сделал»

Теги Металлург Мг Лада КХЛ Андрей Разин Чемпионат.com Хоккей

Андрей Разин высказался после поражение от «Лады» (3:4).

«В начале своего тренерского пути я бы про такую игру сказал очень жестко. Сейчас я опытный 50-летний тренер. Поэтому скажу просто: из-за грубейших индивидуальных ошибок мы сегодня подарили сопернику победу.

Готовились к матчу в рабочем режиме. Посмотрели соперника, разобрали. Играли хорошо, но результат отрицательный.

В силу современных технологий сейчас плетью, к сожалению, нельзя отлупить. Поэтому никаких санкций к игрокам, которые совершили ошибки, быть не может, хотя с удовольствием бы это сделал», – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.

«Металлург» проиграл 5-й матч подряд

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6 комментариев

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Stepan Moris
Плохо, что ошибки, про которые говорит Разин, совершаются из матча в матч и одними и теми же игроками. Плеть и не нужна, гнать нужно ссаными тряпками из команды!!!
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Габорик
Дронов, конечно, исполнил, особенно в конце. Видимо пора перезагрузить карьеру, может махнём на Пайгина? :)
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Фёдор Кузнецов
Можно убрать из состава, дать шанс например Ерёменко, Жукову , Сафонову, чтоб они поняли что незаменимых нет
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AVKU
Начало сезона для многих топовых команд как американские гонки. СКА и ЦСКА вначале валились, сейчас вроде воспряли более менее. Металлург и Екат сейчас выиграть не могут который матч. Казань колбасит. Сейчас не критично, но определённые выводы по составу можно начинать делать.
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Санитар-волк
"Опытный" и "мудрый" тренер, не умеющий управлять людьми без мата и плетей. Высокая тема.
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voropayev92@internet.ru
Что то прям какой то лояльный стал Разин , многие тренеры в ВХЛ откровенно не щадят слов на пресс конференциях в адрес игроков и Разин таким был , щас стал сдерживаться )
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