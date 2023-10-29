Браташ о 4:3 с «Металлургом»: «Очень рады победе. Другой цели, когда выходим на игру, у нас нет»

Олег Браташ прокомментировал победу в матче против «Металлурга» (4:3).

«Мы, как всегда, очень рады победе. Другой цели, когда выходим на любую игру, у нас нет.

Отдельное спасибо хочу сказать нашему стадиону и болельщикам, которые в трудные минуты так поддерживают наших ребят, что, мне кажется, благодаря поддержке у них появляются дополнительные силы, когда кажется, что они закончились. Я бы отдал победу болельщикам.

Мы учитывали, что будет три матча за четыре дня. Формировали состав с учетом того, что завтра игра, чтобы максимальное количество игроков выпустить свежими. К сожалению, их у нас не так много», – сказал главный тренер «Лады» .

«Лада» возглавила таблицу Востока. Команда выиграла 5 из 6 последних матчей