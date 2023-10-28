Сергей Черкас: «СКА будто бы выездная команда. Постоянно находятся вдали от дома и проводят по 4-5-6 матчей в гостях»
Сергей Черкас поделился мнением о расписании матчей СКА.
«В нынешнем сезоне СКА стал будто бы выездной командой. Армейцы постоянно находятся вдали от дома и проводят по 4-5-6 матчей в гостях.
Хотелось бы пожелать КХЛ четче отнестись к календарю и в будущем сделать его более сбалансированным.
Так будет легче всем командам, а значит, улучшится и качество хоккея.
Да и уровень лиги возрастет, если клубы будут чувствовать себя комфортно, а не как сейчас», – сказал бывший вратарь СКА Сергей Черкас.
Вот, наверное, во Владивостоке и Хабаровске угарают с такого спича
математику прогуляли в своих Хогвартсах
у всех команд одинаковое количество выездных и домашних игр.
Кроме Куньлуня, тот вообще в Китае не бывает