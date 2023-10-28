Сергей Черкас: «СКА будто бы выездная команда. Постоянно находятся вдали от дома и проводят по 4-5-6 матчей в гостях»

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Сергей Черкас поделился мнением о расписании матчей СКА.

«В нынешнем сезоне СКА стал будто бы выездной командой. Армейцы постоянно находятся вдали от дома и проводят по 4-5-6 матчей в гостях.

Хотелось бы пожелать КХЛ четче отнестись к календарю и в будущем сделать его более сбалансированным.

Так будет легче всем командам, а значит, улучшится и качество хоккея.

Да и уровень лиги возрастет, если клубы будут чувствовать себя комфортно, а не как сейчас», – сказал бывший вратарь СКА Сергей Черкас.

9 комментариев

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Bartez1986
у Торпедо впереди серия из 8 матчей на выезде. они какая команда? ультравыездная?
+23
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+23
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Melnikov1968
Ротенберга мало, ты ещё поднывать начал. Играйте по системе, все будет нормально:)))
+13
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+13
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Экстерминатус
жесть, конечно, как только не пытаются ромку вротена обелить, какие смехотворные отмазы придумывают
Вот, наверное, во Владивостоке и Хабаровске угарают с такого спича
+10
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+10
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Dinamik1
Бедные сироты.Все время плачут что в далеке от Родины.А другие можно подумать ни куда не ездят.
+9
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+9
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Vatokatya
У Динамо сейчас будет 5 матчей в гостях, и в конце-ноября снова 5 матчей. И в целом все так живут. В другие календари не смотрел, что ли?
+6
0
+6
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Machine Head
Поплачь! Все так катают.
+5
0
+5
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Anti S
Ромы Протера друзья повыползали, волшебные д..бы.
математику прогуляли в своих Хогвартсах
у всех команд одинаковое количество выездных и домашних игр.
Кроме Куньлуня, тот вообще в Китае не бывает
+4
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+4
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Rudenzik
Черкаш, кому ты рассказываешь, все так летают, не один Ска
+2
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Огюст
Вот и ещё один защитник нашёл причину поражений Ска и оправданий слабой системы игровой тренерским штабом !
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