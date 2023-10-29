Третьяк о 105-й годовщине комсомола: «Раньше мы не были оторваны от болельщиков. Выиграли ЧМ, поехали на БАМ. Там народ просто с ума сошел»

Теги ФХР болельщики Владислав Третьяк сборная СССР ЧМ по хоккею чемпионат СССР Политика Хоккей

Владислав Третьяк высказался по случаю 105-й годовщины со дня создания комсомола.

Сегодня, 29 октября 2023 года, исполняется 105 лет со дня основания Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи.

«Раньше мы не были оторваны от болельщиков.

Выиграли чемпионат мира, а на следующий день после приезда в Москву поехали на БАМ, на самую крайнюю точку БАМа.

Там народ просто с ума сошел. Это народ ценил», – сказал экс-вратарь сборной СССР и ЦСКА, а ныне президент ФХР Владислав Третьяк.

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3 комментария

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catcher69
вам шайба строить
а нам жить помогает...))))
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Александр Трифонов
Как раньше была показуха ради благ и денег, так и сейчас показуха ради денег и благ
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