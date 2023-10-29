Третьяк о 105-й годовщине комсомола: «Раньше мы не были оторваны от болельщиков. Выиграли ЧМ, поехали на БАМ. Там народ просто с ума сошел»

Владислав Третьяк высказался по случаю 105-й годовщины со дня создания комсомола.

Сегодня, 29 октября 2023 года, исполняется 105 лет со дня основания Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи.

«Раньше мы не были оторваны от болельщиков.

Выиграли чемпионат мира, а на следующий день после приезда в Москву поехали на БАМ, на самую крайнюю точку БАМа.

Там народ просто с ума сошел. Это народ ценил», – сказал экс-вратарь сборной СССР и ЦСКА, а ныне президент ФХР Владислав Третьяк.