Третьяк об игре за ЦСКА: «Я был комсоргом, мы брали соцобязательство выиграть Олимпиаду, ЧМ. В раздевалке висело изречение Суворова»

Владислав Третьяк поделился воспоминаниями об игре за ЦСКА.

– ЦСКА – это не просто спортивный клуб, это спортивный клуб нашей армии. В этом году ЦСКА празднует свое 100-летие. Говоришь ЦСКА – подразумеваешь Третьяк, говоришь Третьяк – подразумеваешь ЦСКА. А для вас что это?

– Это вся моя жизнь. 21 год я играл за ЦСКА. Мне посчастливилось работать с величайшими тренерами, как Тарасов, . С легендарными игроками, которые делали традиции, победы ЦСКА.

нас обучал науке побеждать. Он всегда говорил, что армейцы должны всегда побеждать.

– Как Суворов.

– Да. У нас изречение Суворова как раз висело в раздевалке. У нас была комсомольская организация. Как и всегда в советское время, в командах была и партийная организация, и комсомольская.

Я был комсоргом команды ЦСКА, и мы брали соцобязательство выиграть Олимпийские игры, чемпионат мира, чемпионат страны, Кубок страны, Кубок европейских чемпионов.

Это мы себе записывали, и мы голосовали, чтобы наша команда ЦСКА, которая является основой сборной, – мы должны были эти социалистические обязательства, которые брали, выполнить, – сказал экс-вратарь сборной СССР и ЦСКА, а ныне президент ФХР Владислав Третьяк в эфире телеканала «Россия».