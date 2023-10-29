Третьяк об игре за ЦСКА: «Я был комсоргом, мы брали соцобязательство выиграть Олимпиаду, ЧМ. В раздевалке висело изречение Суворова»

Теги ЦСКА ФХР Виктор Тихонов Владислав Третьяк сборная СССР Анатолий Тарасов ЧМ по хоккею олимпийский хоккейный турнир чемпионат СССР Хоккей

Владислав Третьяк поделился воспоминаниями об игре за ЦСКА.

– ЦСКА – это не просто спортивный клуб, это спортивный клуб нашей армии. В этом году ЦСКА празднует свое 100-летие. Говоришь ЦСКА – подразумеваешь Третьяк, говоришь Третьяк – подразумеваешь ЦСКА. А для вас что это?

– Это вся моя жизнь. 21 год я играл за ЦСКА. Мне посчастливилось работать с величайшими тренерами, как Тарасов, Тихонов. С легендарными игроками, которые делали традиции, победы ЦСКА.

Тарасов нас обучал науке побеждать. Он всегда говорил, что армейцы должны всегда побеждать.

– Как Суворов.

– Да. У нас изречение Суворова как раз висело в раздевалке. У нас была комсомольская организация. Как и всегда в советское время, в командах была и партийная организация, и комсомольская.

Я был комсоргом команды ЦСКА, и мы брали соцобязательство выиграть Олимпийские игры, чемпионат мира, чемпионат страны, Кубок страны, Кубок европейских чемпионов.

Это мы себе записывали, и мы голосовали, чтобы наша команда ЦСКА, которая является основой сборной, – мы должны были эти социалистические обязательства, которые брали, выполнить, – сказал экс-вратарь сборной СССР и ЦСКА, а ныне президент ФХР Владислав Третьяк в эфире телеканала «Россия».

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3 комментария

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Титюля
Как только этой комсомольской организации не стало, Третьяк с сотоварищами рванул за океан, играть и обучать тамошних детишек вратарскому искусству. В России ведь были 90-е. Но как только здесь все наладилось, без их участия, потянулись назад, на хорошие должности. Правда никто из них заокеанские паспорта не сдает.
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