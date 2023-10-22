Георгиев выиграл 5-й матч подряд со старта сезона НХЛ, повторив рекорд «Колорадо» и «Квебека»

Теги Колорадо Семен Варламов Жан-Себастьян Жигер НХЛ Квебек рекорды Александр Георгиев Хоккей

Александр Георгиев одержал пятую победу подряд в НХЛ.

Вратарь помог «Колорадо» обыграть «Каролину» (6:4), отразив 23 из 27 бросков.

Александр Георгиев повторил рекорд «Колорадо» и «Квебека» по числу побед подряд со старта сезона.

Ранее по пять матчей подряд на старте выигрывали Семен Варламов и Жан-Себастьян Жигер в сезоне-2013/14, Стефан Фисе в сезоне-1994/95 и Марио Госслин в сезоне-1985/86.

При этом только Фисе и Георгиев одержали по 5 побед, выходя в старте в первых 5 играх команды в сезоне. 

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