Георгиев выиграл 5-й матч подряд со старта сезона НХЛ, повторив рекорд «Колорадо» и «Квебека»
Александр Георгиев одержал пятую победу подряд в НХЛ.
Вратарь помог «Колорадо» обыграть «Каролину» (6:4), отразив 23 из 27 бросков.
Александр Георгиев повторил рекорд «Колорадо» и «Квебека» по числу побед подряд со старта сезона.
Ранее по пять матчей подряд на старте выигрывали Семен Варламов и Жан-Себастьян Жигер в сезоне-2013/14, Стефан Фисе в сезоне-1994/95 и Марио Госслин в сезоне-1985/86.
При этом только Фисе и Георгиев одержали по 5 побед, выходя в старте в первых 5 играх команды в сезоне.
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