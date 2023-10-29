Тренер России U20 Воеводин о лимите в КХЛ: «Легионеров стало меньше, освободились места. Те же Силаев, Артамонов, Симашев, Бут играют среди мужиков»

Тренер сборной России U20 видит пользу от сокращения лимита на легионеров в КХЛ.

В текущем сезоне российские клубы могут заявлять на матч Фонбет Чемпионата КХЛ максимум 3 иностранных игроков против 5 в прошлые годы.

«У нас легионеров стало меньше, освободились места в командах, и ребята заиграли. Те же , , , Бут и другие, которые подходят для молодежной сборной, играют среди мужиков, повышают свой уровень мастерства и в любом случае не делают шаг назад.

Конечно, отсутствие международных соревнований какую-то роль играет, потому что все-таки с канадцами, шведами, финнами интереснее играть и в этих матчах молодежь растет.

Но я считаю, что у нас есть хорошие молодые ребята, которые сами мастеровитые, достаточно хорошего уровня, функционально и тактически обучены. При благоприятном исходе, когда сборную России допустят до международных соревнований, они не уступят соперникам, будут готовы и физически, и тактически», – сказал Николай Воеводин.