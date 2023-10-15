Кожевников о рекламе банка «Тинькофф»: «В КХЛ если что и напоминает об СВО, то косвенно – фамилия негодяя-банкира на каждом борту. Сделал деньги на народе, а теперь из-за бугра его унижает»

Теги ЦСКА СКА бизнес Олег Тиньков КХЛ Александр Кожевников Политика Хоккей

Александр Кожевников недоволен рекламой банка «Тинькофф» на матчах КХЛ.

– События в мире накладывают огромный отпечаток на все – даже на наше восприятие спорта, хоккея. Пока даже юношеские команды России вновь отстраняют от всех турниров, мы включаем ТВ и видим, как в XXI веке целые кварталы и города стираются в пыль, дети погибают сотнями. И ничего, все молчат, никого даже от спорта не отстраняют.

Вот это двуличие просто угнетает. К сожалению, оно проявляется и в нашем хоккее.

– О чем речь, Александр Викторович?

– Уже говорил о том, что КХЛ не должна быть в стороне от нашего народа. Идет СВО, но героев спецоперации по-прежнему так и не приглашают на хоккей, не отмечают, не дают проводить торжественные вбрасывания.

Смотрю НХЛ – там перед матчами до сих пор чествуют ветеранов американских войн, которые шли чуть ли не в прошлом веке и в тысячах километров от Штатов. А у нас все спят, разве что СКА и ЦСКА на старте сезона какие-то мероприятия провели. 

В КХЛ если что и напоминает об СВО, то косвенно – фамилия негодяя-банкира на каждом борту. Да, знаю, что свой банк он вроде кому-то продал. Но зачем нужно на каждом хоккейном матче напоминать о человеке, который сделал деньги на нашем народе, а теперь из-за бугра его унижает? Знаете, Задоров на этом фоне – наивный и невинный мальчик.

Считаю, что такое – неуважение к себе и просто позорище. КХЛ нужно срочно просыпаться! – заявил двукратный олимпийский чемпион.

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15 комментариев

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Ебздрогыч
Ну этот "негодяй-банкир" сделал свой бизнес с нуля (сначала ресторанный, пивной, потом банковский), в отличие от наших олигархов, получивших имуществом по итогам приватизации 90-х, построил один из лучших банков страны (привет, сбер), организовал кучу рабочих мест. А что сделал Кожевников, кроме того что когда-то играл в хоккей?
+40
-6
+34
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ygcn5c2ty9
у тебя Ротенберг просто зашел в ска главным и сборную уже метит под себя подмять, но позор это название банка на бортах, который спонсирует лигу?)
+29
-1
+28
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2hsjck49rf
Предлагаю переименовать банк в Ротенбергг - закончил Кожевников
+14
-2
+12
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2hsjck49rf
Ответ Ебздрогыч
Ну этот "негодяй-банкир" сделал свой бизнес с нуля (сначала ресторанный, пивной, потом банковский), в отличие от наших олигархов, получивших имуществом по итогам приватизации 90-х, построил один из лучших банков страны (привет, сбер), организовал кучу рабочих мест. А что сделал Кожевников, кроме того что когда-то играл в хоккей?
Сначала были пельмени)
+7
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+7
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Einfach Safari
Ответ Ебздрогыч
Ну этот "негодяй-банкир" сделал свой бизнес с нуля (сначала ресторанный, пивной, потом банковский), в отличие от наших олигархов, получивших имуществом по итогам приватизации 90-х, построил один из лучших банков страны (привет, сбер), организовал кучу рабочих мест. А что сделал Кожевников, кроме того что когда-то играл в хоккей?
помню пиво Тинькофф, хорошее было
+7
0
+7
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snipe
Хах, Ларин, перестань! )))
+4
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Einfach Safari
Ответ 2hsjck49rf
Предлагаю переименовать банк в Ротенбергг - закончил Кожевников
предлагаю переименовать Санкт-Петербург в Санкт-Ротенберг
+4
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shickana
Там еще надпись Газпром есть.
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Сим Сим
Кожевников был нормальным игроком, а сейчас власть облизывает.
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Pupkin
Вот Ларин его Кожеву подставляет, конечно, а этот только рад любому пиару, глупый.
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Don_Krebs
Вообще странно, что банк до сих пор не переименовали. Может, ждут, что вернется как Фридман.
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Кондаша42
Бог не наделил разумом.
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