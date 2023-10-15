Кожевников о рекламе банка «Тинькофф»: «В КХЛ если что и напоминает об СВО, то косвенно – фамилия негодяя-банкира на каждом борту. Сделал деньги на народе, а теперь из-за бугра его унижает»

Александр Кожевников недоволен рекламой банка «Тинькофф» на матчах КХЛ.

– События в мире накладывают огромный отпечаток на все – даже на наше восприятие спорта, хоккея. Пока даже юношеские команды России вновь отстраняют от всех турниров, мы включаем ТВ и видим, как в XXI веке целые кварталы и города стираются в пыль, дети погибают сотнями. И ничего, все молчат, никого даже от спорта не отстраняют.

Вот это двуличие просто угнетает. К сожалению, оно проявляется и в нашем хоккее.

– О чем речь, Александр Викторович?

– Уже говорил о том, что не должна быть в стороне от нашего народа. Идет СВО, но героев спецоперации по-прежнему так и не приглашают на хоккей, не отмечают, не дают проводить торжественные вбрасывания.

Смотрю НХЛ – там перед матчами до сих пор чествуют ветеранов американских войн, которые шли чуть ли не в прошлом веке и в тысячах километров от Штатов. А у нас все спят, разве что СКА и на старте сезона какие-то мероприятия провели.

В КХЛ если что и напоминает об СВО, то косвенно – фамилия негодяя-банкира на каждом борту. Да, знаю, что свой банк он вроде кому-то продал. Но зачем нужно на каждом хоккейном матче напоминать о человеке, который сделал деньги на нашем народе, а теперь из-за бугра его унижает? Знаете, Задоров на этом фоне – наивный и невинный мальчик.

Считаю, что такое – неуважение к себе и просто позорище. КХЛ нужно срочно просыпаться! – заявил двукратный олимпийский чемпион.