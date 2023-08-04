Пайгин о Крылове: «Я видел, что человек болел командой. Он хотел сделать Омск суперхоккейным городом»

Теги Авангард КХЛ Зият Пайгин Александр Крылов Хоккей

Зият Пайгин поделился мнением об Александре Крылове.

В мае Крылов объявил об уходе с поста председателя совета директоров «Авангарда».

– В «Авангарде» до недавнего времени работал, пожалуй, самый яркий председатель совета директоров клуба КХЛАлександр Крылов. Часто ли приходилось пересекаться с ним?

– Наверное, только после игр, когда он заходил поздравить с победой.

– Каким показался со стороны?

– Тяжело сказать, потому что мы не контактировали друг с другом. Я видел после матчей, что человек болел командой, он хотел сделать Омск суперхоккейным городом, построить арену.

Не каждому руководителю удастся за короткий срок привлечь инвесторов, построить арену – это большая работа и немаловажный фактор. Как говорится, результат налицо, – сказал защитник «Авангарда»

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
А может кто -то совсем не хотел такого усиления Авангарда . Если перевести в плоскость теории заговоров , то все эти скандалы с агентами , переход игроков и уход Крылова - может это все звенья одной цепи? Может кто -то очень сильно хочет иметь лишь один суперклуб в стране и пять КГ . Может у кого-то беспочвенная мания величия .
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий