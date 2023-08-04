Пайгин о Крылове: «Я видел, что человек болел командой. Он хотел сделать Омск суперхоккейным городом»

Зият Пайгин поделился мнением об Александре Крылове.

В мае Крылов объявил об уходе с поста председателя совета директоров «Авангарда».

– В « » до недавнего времени работал, пожалуй, самый яркий председатель совета директоров клуба – . Часто ли приходилось пересекаться с ним?

– Наверное, только после игр, когда он заходил поздравить с победой.

– Каким показался со стороны?

– Тяжело сказать, потому что мы не контактировали друг с другом. Я видел после матчей, что человек болел командой, он хотел сделать Омск суперхоккейным городом, построить арену.

Не каждому руководителю удастся за короткий срок привлечь инвесторов, построить арену – это большая работа и немаловажный фактор. Как говорится, результат налицо, – сказал защитник «Авангарда»