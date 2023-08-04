Пайгин о Крылове: «Я видел, что человек болел командой. Он хотел сделать Омск суперхоккейным городом»
Зият Пайгин поделился мнением об Александре Крылове.
В мае Крылов объявил об уходе с поста председателя совета директоров «Авангарда».
– В «Авангарде» до недавнего времени работал, пожалуй, самый яркий председатель совета директоров клуба КХЛ – Александр Крылов. Часто ли приходилось пересекаться с ним?
– Наверное, только после игр, когда он заходил поздравить с победой.
– Каким показался со стороны?
– Тяжело сказать, потому что мы не контактировали друг с другом. Я видел после матчей, что человек болел командой, он хотел сделать Омск суперхоккейным городом, построить арену.
Не каждому руководителю удастся за короткий срок привлечь инвесторов, построить арену – это большая работа и немаловажный фактор. Как говорится, результат налицо, – сказал защитник «Авангарда»
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