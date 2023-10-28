«Авангард» поместил Пайгина в список отказов. У защитника 1 очко и «минус 4» в 20 играх

«Авангард» поместил защитника Зията Пайгина в список отказов.

В этом сезоне 28-летний хоккеист сыграл 20 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 1 (0+1) очко при показателе полезности «-4», 16 минутах штрафа и среднем времени на льду 17:28.

Если в следующие 48 часов игрока не заберет другой клуб КХЛ, он будет отправлен в фарм-клуб.

перешел в « » по ходу прошлого сезона. С его статистикой в лиге можно ознакомиться здесь.