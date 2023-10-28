«Авангард» поместил Пайгина в список отказов. У защитника 1 очко и «минус 4» в 20 играх

Теги Авангард возможные переходы КХЛ Зият Пайгин Хоккей

«Авангард» поместил защитника Зията Пайгина в список отказов.

В этом сезоне 28-летний хоккеист сыграл 20 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 1 (0+1) очко при показателе полезности «-4», 16 минутах штрафа и среднем времени на льду 17:28.

Если в следующие 48 часов игрока не заберет другой клуб КХЛ, он будет отправлен в фарм-клуб.

Пайгин перешел в «Авангард» по ходу прошлого сезона. С его статистикой в лиге можно ознакомиться здесь

5 комментариев

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Paha Harosh
Наконец-то
+8
0
+8
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shibai1388@gmail.com
еще Киселевича
+7
-1
+6
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Антон Костенко
Место под Марченко готовят
+6
-1
+5
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heivani
Пайгина на Гуркина,..был бы счастлив.Но,увы,это утопия,пока ,,башкиры,,правят в <Автомобилиста>,сами понимаете.
+1
-1
0
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