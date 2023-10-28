Вратарь «Баффало» Комри выбыл на несколько недель из-за травмы

Теги травмы Баффало Кевин Адамс НХЛ Эрик Комри Хоккей

Вратарь «Баффало» Эрик Комри выбыл на несколько недель из-за травмы.

Статус голкипера – с недели на неделю. Об этом сообщил генеральный менеджер «Сэйбрс» Кевин Адамс.

Эрик Комри получил травму нижней части тела в матче против «Нью-Джерси» (4:5). Он провел на льду всего 29:46 и отбил 16 из 18 бросков.

Всего в нынешнем сезоне НХЛ он принял участие в 3 матчах, отражая в среднем 91,4% бросков при коэффициенте надежности 2,45.

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1 комментарий

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copti_san
Усиление для Баффало
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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