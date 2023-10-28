Вратарь «Баффало» Комри выбыл на несколько недель из-за травмы

Вратарь «Баффало» Эрик Комри выбыл на несколько недель из-за травмы.

Статус голкипера – с недели на неделю. Об этом сообщил генеральный менеджер «Сэйбрс» Кевин Адамс.

получил травму нижней части тела в матче против «Нью-Джерси» (4:5). Он провел на льду всего 29:46 и отбил 16 из 18 бросков.

Всего в нынешнем сезоне он принял участие в 3 матчах, отражая в среднем 91,4% бросков при коэффициенте надежности 2,45.