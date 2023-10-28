Защитник «Баффало» Клифтон дисквалифицирован на 2 игры за удар Хиширу в голову

Защитник «Баффало» Коннор Клифтон наказан по итогам матча НХЛ с «Нью-Джерси».

Он дисквалифицирован на 2 игры с удержанием зарплаты за удар в голову Нико Хиширу.

28 октября «Нью-Джерси» обыграл «Баффало» со счетом 5:4. На 16-й минуте матча Клифтон ударил Хишира в голову, за что был удален до конца игры.

По условиям коллективного трудового соглашения и исходя из расчета среднегодовой зарплаты хоккеиста, Коннора Клифтона оштрафуют на 34 722 доллара. Деньги будут направлены в Фонд экстренной помощи игрокам НХЛ.