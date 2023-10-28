Защитник «Баффало» Клифтон дисквалифицирован на 2 игры за удар Хиширу в голову

Теги дисквалификации Нью-Джерси Баффало НХЛ Нико Хишир Коннор Клифтон Хоккей

Защитник «Баффало» Коннор Клифтон наказан по итогам матча НХЛ с «Нью-Джерси».

Он дисквалифицирован на 2 игры с удержанием зарплаты за удар в голову Нико Хиширу.

28 октября «Нью-Джерси» обыграл «Баффало» со счетом 5:4. На 16-й минуте матча Клифтон ударил Хишира в голову, за что был удален до конца игры.

По условиям коллективного трудового соглашения и исходя из расчета среднегодовой зарплаты хоккеиста, Коннора Клифтона оштрафуют на 34 722 доллара. Деньги будут направлены в Фонд экстренной помощи игрокам НХЛ.

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2 комментария

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Danny Vigneault
О, школа Бостона
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Direct free kick
Ответ Danny Vigneault
О, школа Бостона
В Бостоне он был недостаточно жёстким. Скорее собственная дурь
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