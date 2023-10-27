Вратарь «Баффало» Комри взял на выезд сборник стихов: «Только истинные джентльмены путешествуют с «Полным собранием стихотворений Эмили Дикинсон»
Вратарь «Баффало» Эрик Комри взял на выезд полное собрание стихов Эмили Дикинсон.
Об этом сообщается в соцсети клуба НХЛ.
«Только истинные джентльмены и эрудиты путешествуют с «Полным собранием стихотворений Эмили Дикинсон», – говорится в сообщении «Баффало».
Фото: скриншот видео в соцсети «Баффало»
Эмили Дикинсон – американская поэтесса, писавшая в XIX веке. Большая часть ее стихотворений была опубликована после смерти писательницы.
А Эрик молодец.