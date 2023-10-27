Вратарь «Баффало» Комри взял на выезд сборник стихов: «Только истинные джентльмены путешествуют с «Полным собранием стихотворений Эмили Дикинсон»

Теги Баффало фото НХЛ книги Эрик Комри Хоккей

Вратарь «Баффало» Эрик Комри взял на выезд полное собрание стихов Эмили Дикинсон.

Об этом сообщается в соцсети клуба НХЛ.

«Только истинные джентльмены и эрудиты путешествуют с «Полным собранием стихотворений Эмили Дикинсон», – говорится в сообщении «Баффало».

 

Фото: скриншот видео в соцсети «Баффало»

Эмили Дикинсон – американская поэтесса, писавшая в XIX веке. Большая часть ее стихотворений была опубликована после смерти писательницы.

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7 комментариев

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Ответ Mephi027
Вратари часто не от мира сего.
по-вашему, читать - это не от мира сего?
+9
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+8
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ARAMIS777
Неплохо.
А Эрик молодец.
+5
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Under
Ответ Mephi027
Не думаю, что много игроков читают сборники стихов. Если прикинуть типичные развлечения на выезде (например, о них рассказывал Орлов в интервью Скользкому льду), то это карточные игры на деньги и тому подобное. В лучшем случае - просмотры фильмов/прослушивание музыки.
если немного игроков читают сборники стихов на выездах, то те, кто читают, по умолчанию не от мира сего?
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