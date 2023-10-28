Сергей Федоров: «Федотов продолжает восстанавливаться. Не все получается, мы мало Ивану помогаем на площадке»

Сергей Федоров прокомментировал победу в матче против «Сибири» (6:3).

«Ни один выезд легким не бывает, но этот особенный. Мы нашли в себе силы сыграть достаточно грамотно, хотя допускали оплошности.

В Хабаровске дали отдохнуть и . Константин хорошо подготовился, наверное, приятно ему было играть в родном городе на новой арене.

Чтобы выигрывать борьбу у бортов, нужно использовать не только клюшку, но и играть в тело. Это получается не всегда, но сегодня удалось отыграть большинство стыков в свою пользу.

продолжает восстанавливаться, не все получается, мы мало Ивану помогаем на хоккейной площадке. Гамзин ближайшие матчи проведет в , у нас есть план по вратарям», – сказал главный тренер ЦСКА Сергей Федоров.

ЦСКА прервал победную серию «Сибири» из 4 игр, выиграв 6:3 – до 56-й минуты было 3:3. Окулов сделал дубль и набрал 3 очка