Сергей Федоров: «Федотов продолжает восстанавливаться. Не все получается, мы мало Ивану помогаем на площадке»

Теги Сибирь ЦСКА Сергей Федоров КХЛ ВХЛ Константин Окулов Иван Федотов Даррен Дитц Дмитрий Гамзин Хоккей

Сергей Федоров прокомментировал победу в матче против «Сибири» (6:3).

«Ни один выезд легким не бывает, но этот особенный. Мы нашли в себе силы сыграть достаточно грамотно, хотя допускали оплошности.

В Хабаровске дали отдохнуть Окулову и Дитцу. Константин хорошо подготовился, наверное, приятно ему было играть в родном городе на новой арене.

Чтобы выигрывать борьбу у бортов, нужно использовать не только клюшку, но и играть в тело. Это получается не всегда, но сегодня удалось отыграть большинство стыков в свою пользу.

Федотов продолжает восстанавливаться, не все получается, мы мало Ивану помогаем на хоккейной площадке. Гамзин ближайшие матчи проведет в ВХЛ, у нас есть план по вратарям», – сказал главный тренер ЦСКА Сергей Федоров.

ЦСКА прервал победную серию «Сибири» из 4 игр, выиграв 6:3 – до 56-й минуты было 3:3. Окулов сделал дубль и набрал 3 очка

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2 комментария

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ivan555navi
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Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
С какой заботой ЦСКА относится к И.Федотову.
А какие гaдости только не лили тут хейтеры и русофобы на клуб - тошно вспоминать.
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artistry
Все деньги тут..... решают....
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