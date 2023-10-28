Немировски про 3:6 от ЦСКА: «Много неуверенности «Сибири», отбрасывались. Боялись играть с шайбой, очень медленно думали»
Дэвид Немировски прокомментировал поражение от ЦСКА.
«Сибирь» уступила со счетом 3:6 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– Все видели, что много брака, много отбрасывались, много неуверенности.
Боялись играть с шайбой, отбрасывали. Не знаю, почему уверенность потерялась. Много ошибок. ЦСКА справедливо победил.
– ЦСКА в середине матча начал выигрывать много единоборств, а Сибирь перестала верить в свои силы?
– Мало в тело играли. Даже если убрать пробросы, очень медленно думали, а соперник быстрый.
Нужно двигать шайбой чуть-чуть пораньше и давать партнерам чуть больше времени. Если игрок двигает быстрее, у него больше времени для принятия решения.
А так задерживаемся, и соперник сразу садится на игрока. Мы медленно думали.
– Игра Гоголева?
– Физики не хватает. Надо работать.
Над самим собой нужно работать. Физики хватает на одну игру, – сказал главный тренер «Сибири» Дэвид Немировски.
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