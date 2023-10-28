ЦСКА прервал победную серию «Сибири» из 4 игр, выиграв 6:3 – до 56-й минуты было 3:3. Окулов сделал дубль и набрал 3 очка
ЦСКА прервал победную серию «Сибири».
Команда тренера Сергея Федорова выиграла со счетом 6:3 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
К 56-й минуты игры счет был 3:3, после чего московский клуб забил три шайбы подряд.
Нападающий ЦСКА Константин Окулов сделал дубль и отметился одной результативной передачей, нанеся пять бросков по воротам.
Таким образом, ЦСКА прервал победную серию «Сибири», которая продолжалась четыре игры.
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