ЦСКА прервал победную серию «Сибири» из 4 игр, выиграв 6:3 – до 56-й минуты было 3:3. Окулов сделал дубль и набрал 3 очка

Теги Сибирь ЦСКА Дэвид Немировски Сергей Федоров КХЛ Константин Окулов Хоккей

ЦСКА прервал победную серию «Сибири».

Команда тренера Сергея Федорова выиграла со счетом 6:3 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

К 56-й минуты игры счет был 3:3, после чего московский клуб забил три шайбы подряд.

Нападающий ЦСКА Константин Окулов сделал дубль и отметился одной результативной передачей, нанеся пять бросков по воротам.

Таким образом, ЦСКА прервал победную серию «Сибири», которая продолжалась четыре игры.

7 комментариев

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Adrenaline Z
Цска начал впечатлять
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Операция Ы
Всё по плану! Молодцы! Сибирь - приятная команда, но нам тоже нужно)
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cskamax
Молодцы! Следующая игра важна!
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Дмитрий Макаров
Все силы и эмоции были потрачены со Спартаком, по игре всё видно было, но цепляться могли, ЦСКА тоже уставший, за счёт класса победа, заслуженно, Окулов понравился, не празднуя голы, просто выполняя работу! Спасибо за уважение!!!
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Vagner01
Молодцы! Хотя так играть мы должны всегда! С победой!
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Британский шпион
Красавцы! Теперь надо потихоньку съедать спартак, для начала обыграв их в четверг, много себе стали позволять.
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АРТУР АЛИЕВ
Ответ Операция Ы
Всё по плану! Молодцы! Сибирь - приятная команда, но нам тоже нужно)
Поздравляю. Это вы снабдили игроков Сибири одеждой перед матчем?
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