Евгений Грачев высказался об отстранении молодежной сборной России от турниров.

Россия была отстранена от МЧМ по хоккею в 2022 и 2023 годах. Ранее ИИХФ приняла решение продлить отстранение на сезон-2023/24.

– Игра на чемпионате мира против Тавареса и Эберле вселила уверенность для дальнейшего развития карьеры? Пусть и проиграли тогда Канаде в полуфинале, но мало в чем ей уступали.

– Таварес и так играл в одной со мной лиге, Дюшейн – в одной команде. Помню, Пьетранжело играл против меня в лиге Онтарио. Понятно, что когда у Канады собирается сборная – это всегда мощнейшая команда. Но не могу сказать, что стал другим игроком после матча с ними.

– На ваш взгляд, что теряют молодые парни, которые сейчас не имеют возможности сыграть на МЧМ и других международных турнирах?

– Зависит от человека. Есть ребята, которые после МЧМ почти сразу завязывают с хоккеем.

Но игра за молодежный сборную – это особый случай, своя атмосфера, уникальный опыт. Жалко ребят, которые не получат возможность проверить себя на фоне сильнейших сверстников. Но что поделать? – сказал нападающий «Амура» Евгений Грачев.