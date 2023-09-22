Грачев об отстранении России от МЧМ: «Игра за молодежку – уникальный опыт. Жалко ребят, которые не получат возможность проверить себя на фоне сильнейших сверстников»
Евгений Грачев высказался об отстранении молодежной сборной России от турниров.
Россия была отстранена от МЧМ по хоккею в 2022 и 2023 годах. Ранее ИИХФ приняла решение продлить отстранение на сезон-2023/24.
– Игра на чемпионате мира против Тавареса и Эберле вселила уверенность для дальнейшего развития карьеры? Пусть и проиграли тогда Канаде в полуфинале, но мало в чем ей уступали.
– Таварес и так играл в одной со мной лиге, Дюшейн – в одной команде. Помню, Пьетранжело играл против меня в лиге Онтарио. Понятно, что когда у Канады собирается сборная – это всегда мощнейшая команда. Но не могу сказать, что стал другим игроком после матча с ними.
– На ваш взгляд, что теряют молодые парни, которые сейчас не имеют возможности сыграть на МЧМ и других международных турнирах?
– Зависит от человека. Есть ребята, которые после МЧМ почти сразу завязывают с хоккеем.
Но игра за молодежный сборную – это особый случай, своя атмосфера, уникальный опыт. Жалко ребят, которые не получат возможность проверить себя на фоне сильнейших сверстников. Но что поделать? – сказал нападающий «Амура» Евгений Грачев.
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