«Авангард» выменял Вербу у «Спартака» на Дмитрия Соловьева

Теги Авангард Спартак переходы КХЛ ВХЛ Марк Верба Дмитрий Соловьев Хоккей

«Авангард» выменял нападающего Марка Вербу у «Спартака».

Взамен в московский клуб перешел 21-летний форвард Дмитрий Соловьев.

25-летний Верба набрал 1 (0+1) очко при полезности «минус 5» и 36 минутах штрафа в 39 матчах за «Спартак» и «Адмирал» в прошлом Фонбет Чемпионате КХЛ. В текущем сезоне он еще не играл. 

Односторонний контракт форварда с «Авангардом» рассчитан до конца сезона.

Соловьев провел 15 матчей за «Омские Крылья» в этом сезоне, набрав 6 (1+5) баллов.

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7 комментариев

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атом
Полутавгай у нас?! Зачем?
+6
-1
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KaizerSoze
Освобождаются Марченко, Дубакин, Жафяров
Курьянов: берем Вербу!
+3
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Tosha NeoN
Ответ атом
Полутавгай у нас?! Зачем?
большой большой секрет
+3
-1
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Анатолий Растопченко
Похоже шило на мыло поменяли и вряд ли кто выиграет от этого обмена.
+1
0
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Hola Hola
А за Соловьева в прошлом году Давыдова отдали. (
+2
-1
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Angryslon
Да уж! Ещё и односторонний контракт...
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mpFreeman
Только-только Куликова сплавили, чтобы ещё более бесполезного игрока подписать(.
0
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