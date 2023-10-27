«Авангард» выменял Вербу у «Спартака» на Дмитрия Соловьева

«Авангард» выменял нападающего Марка Вербу у «Спартака».

Взамен в московский клуб перешел 21-летний форвард Дмитрий Соловьев.

25-летний набрал 1 (0+1) очко при полезности «минус 5» и 36 минутах штрафа в 39 матчах за « » и «Адмирал» в прошлом Фонбет Чемпионате КХЛ. В текущем сезоне он еще не играл.

Односторонний контракт форварда с « » рассчитан до конца сезона.

Соловьев провел 15 матчей за «Омские Крылья» в этом сезоне, набрав 6 (1+5) баллов.