Хоккеисты «Сибири» из-за пробок опоздали на разминку перед игрой со «Спартаком». Немировски сказал, что можно было бы доехать на метро, если бы станция у арены была открыта

Теги Сибирь Спартак Дэвид Немировски КХЛ Хоккей

Несколько хоккеистов «Сибири» опоздали на разминку перед матчем со «Спартаком».

Команда тренера Дэвида Немировски одержала победу со счетом 4:3 в игре чемпионата КХЛ.

Как рассказал главный тренер «Сибири», некоторые хоккеисты из-за пробок в городе не успели на разминку до игры.

Вечером 26 октября в Новосибирске были зафиксированы 10-балльные пробки.

«У нас сегодня много кто опоздал из-за пробок. Мы со всеми были на связи. Конечно, если бы открыли метро, игроки на нем могли бы доехать.

Это могло бы помочь в ситуации, когда возникают пробки», – сказал Немировски.

Как пишет НГС, станцию метро «Спортивная» недалеко от арены начали строить в 2019 году, хотя проект не смог пройти госэкспертизу с первого раза.

Планировалось, что объект сдадут в 2022-м, но в апреле того года он был готов на 75%. Сейчас ожидается, что станцию откроют в конце текущего года. 

12 комментариев

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HockeyMan
Пробки сегодня были спрогнозировагы. Надо просто раньше выезжать
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Олег М
С открытием станции проблемы, действительно 😁
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SergFed71
Ответ Su
в апреле 2022-го стало уже не до метро нашей власти. но ничего, мы потерпим, лишь бы на специальную военную операцию с украиной денег было в достатке! ведь это сейчас самое самое главное, нужное…
Бабки в стране есть, надо только потрясти хорошо всяких полковников Захарченко. У чувака дома денег лежало как раз станцию метро построить
+5
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Кроманьонец
Просто надо писать "начало матча примерно в 19:30"
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Eugene Korsunov
Да, серьезная, проблема - десяток спортсменов опоздали на тренировку. А десятки тысяч простых жителей в пробках - небольшая загвоздка. 26 октября вечером Красный проспект просто стоял. Мне понадобилось почти 2 часа, чтобы доехать от Коммунального моста до ул. Гоголя по проспекту. Все улицы, пересекающие проспект, заблокировали проезд. Единственный выход - ставить регулировщиков. Но им, по видимому, некогда - сопровождают "многочленов". Или их уже нет. Уже давно не видел. Упразднить ГИБДД коль "эффективные менеджеры" наших органов управления городом решили, что порядок на дорогах могут обеспечить видеокамеры и светофоры.
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gombocrew
Чуть раньше выезжать просто надо )
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Кавабунга Шреддоголовый
А как только начнется зима и будет падать снег (а чистить его будут не всегда), проблем на дорогах будет еще больше
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Сульшер жги!
У нас один преподаватель не пускал в аудиторию учащегося, если тот опаздывал хоть на 1 или 2 минуты. В следующий раз все приходят за 5-10 мин до начала пары.
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Booligan
А что случилось, зима наступила?
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Туман
Первый объект станции метро "Спортивная" (тягово-понизительная подстанция) был построен в 1985 году.
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Фёдор Кузнецов
Ответ Su
в апреле 2022-го стало уже не до метро нашей власти. но ничего, мы потерпим, лишь бы на специальную военную операцию с украиной денег было в достатке! ведь это сейчас самое самое главное, нужное…
Знаете ли вы о станциях Аэропорт Внуково, Пыхтино ,Кленовый бульвар, Нагатинский Затон, и это я не. говорю про Рижскую, Сокольники, и другие станции одноимённые уже построенным
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