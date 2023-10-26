Хоккеисты «Сибири» из-за пробок опоздали на разминку перед игрой со «Спартаком». Немировски сказал, что можно было бы доехать на метро, если бы станция у арены была открыта

Несколько хоккеистов «Сибири» опоздали на разминку перед матчем со «Спартаком».

Команда тренера одержала победу со счетом 4:3 в игре чемпионата .

Как рассказал главный тренер « », некоторые хоккеисты из-за пробок в городе не успели на разминку до игры.

Вечером 26 октября в Новосибирске были зафиксированы 10-балльные пробки.

«У нас сегодня много кто опоздал из-за пробок. Мы со всеми были на связи. Конечно, если бы открыли метро, игроки на нем могли бы доехать.

Это могло бы помочь в ситуации, когда возникают пробки», – сказал Немировски.

Как пишет НГС, станцию метро «Спортивная» недалеко от арены начали строить в 2019 году, хотя проект не смог пройти госэкспертизу с первого раза.

Планировалось, что объект сдадут в 2022-м, но в апреле того года он был готов на 75%. Сейчас ожидается, что станцию откроют в конце текущего года.