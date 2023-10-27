Прохоркин дисквалифицирован на 3 матча. Форвард «Сибири» нанес удар Рубцову в голову в игре со «Спартаком»

Николай Прохоркин дисквалифицирован на 3 матча Фонбет Чемпионата КХЛ.

Нападающий «Сибири» нанес удар в голову форварду в матче против «Спартака» (4:3).

Арбитры удалили игрока новосибирцев до конца игры.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего « » по п.1.3.2. статьи 28 Дисциплинарного регламента («Атака в голову или шею»), дисквалифицировать его на три матча и подвергнуть денежному штрафу», – говорится в сообщении Спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ.