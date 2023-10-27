Прохоркин дисквалифицирован на 3 матча. Форвард «Сибири» нанес удар Рубцову в голову в игре со «Спартаком»

Теги Сибирь Спартак дисквалификации КХЛ Николай Прохоркин Герман Рубцов Хоккей

Николай Прохоркин дисквалифицирован на 3 матча Фонбет Чемпионата КХЛ.

Нападающий «Сибири» нанес удар в голову форварду Герману Рубцову в матче против «Спартака» (4:3). 

Арбитры удалили игрока новосибирцев до конца игры.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Сибири» Николая Прохоркина по п.1.3.2. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ («Атака в голову или шею»), дисквалифицировать его на три матча и подвергнуть денежному штрафу», – говорится в сообщении Спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ. 

Материалы по теме

21 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
korolevi
3 ещё легко отделался, откровенная грязь
+41
-2
+39
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Johanson8987
Че то Прохора в последнее время какой то дичью занимается
+32
-1
+31
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Раменки за Динамо
Объективное наказание за позорное поведение, будет время подумать.
+21
-4
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
k b
Ответ Johanson8987
Че то Прохора в последнее время какой то дичью занимается
это он же вроде в колено кому то из торпедо умышленно въехал??
+16
0
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
region_74
Вот только недавно Прохоркин против Атасонова очень грязно сыграл, умышленно в колено въезжал его пожалели ничего кроме малого не дали, еще умиляет как его тут некий гореэксперт Вейсфельд мазал мол все хорошо там не было ничего такого, в итоге такое поощрение грубости и даже грязной игры приводят к куда более печальным исходам...
+14
-3
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Иванов
Крыша едет у коня
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vedved
Ответ Олег Орлов
Комментарий скрыт
В чем?
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
zukov
Справедливое наказание.
Колюня допрыгался. Нанес травму сопернику. Подвел свою команду. Будет время подумать.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Johanson8987
Ответ k b
это он же вроде в колено кому то из торпедо умышленно въехал??
Ну да
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
HockeyMan
Ну хоть не на один и то хорошо)
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Трофимов
Заслуженное наказание, нужно играть а не грубостью заниматься, подвëл команду.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bombanero
Если он такое повторит, то дисквал надо давать на 10+ игр. Серьёзно, один раз с игроком Торпедо повезло и тот не сломался, да и сейчас Прохоркин достаточно легко отделался.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сидни Кросби 2
Ответ region_74
Вот только недавно Прохоркин против Атасонова очень грязно сыграл, умышленно в колено въезжал его пожалели ничего кроме малого не дали, еще умиляет как его тут некий гореэксперт Вейсфельд мазал мол все хорошо там не было ничего такого, в итоге такое поощрение грубости и даже грязной игры приводят к куда более печальным исходам...
Ну за Торпедо не даёт,только за Спартак.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
KirGre
Ответ region_74
Вот только недавно Прохоркин против Атасонова очень грязно сыграл, умышленно в колено въезжал его пожалели ничего кроме малого не дали, еще умиляет как его тут некий гореэксперт Вейсфельд мазал мол все хорошо там не было ничего такого, в итоге такое поощрение грубости и даже грязной игры приводят к куда более печальным исходам...
Против ананаса вы хотели сказать ?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
dosatuy
Нехорошо дядя
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
гилберт
Маловато.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Valentin Efimenko
Маршанда решил исполнить в КХЛ.. 🐁
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Поротников
Ответ region_74
Вот только недавно Прохоркин против Атасонова очень грязно сыграл, умышленно в колено въезжал его пожалели ничего кроме малого не дали, еще умиляет как его тут некий гореэксперт Вейсфельд мазал мол все хорошо там не было ничего такого, в итоге такое поощрение грубости и даже грязной игры приводят к куда более печальным исходам...
а когда Голышев сломал Мёрфи и игрок Спартака Ьродхерста на 2 месяца и более это норма?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Николай Николай
Ответ Андрей Поротников
а когда Голышев сломал Мёрфи и игрок Спартака Ьродхерста на 2 месяца и более это норма?
Да не норма это и вы это прекрасно сами понимаете,одно дело в пылу борьбы,а другое когда наш капитан команды разбежался и локтем нанес удар в область головы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
artistry
Ответ Valentin Efimenko
Маршанда решил исполнить в КХЛ.. 🐁
А его на сколько матчей дисквалифицировали тогда? Одно ясно игрок не поможет против ЦСКА
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий