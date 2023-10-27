Прохоркин дисквалифицирован на 3 матча. Форвард «Сибири» нанес удар Рубцову в голову в игре со «Спартаком»
Николай Прохоркин дисквалифицирован на 3 матча Фонбет Чемпионата КХЛ.
Нападающий «Сибири» нанес удар в голову форварду Герману Рубцову в матче против «Спартака» (4:3).
Арбитры удалили игрока новосибирцев до конца игры.
«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Сибири» Николая Прохоркина по п.1.3.2. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ («Атака в голову или шею»), дисквалифицировать его на три матча и подвергнуть денежному штрафу», – говорится в сообщении Спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ.
Колюня допрыгался. Нанес травму сопернику. Подвел свою команду. Будет время подумать.