Немировски об удалении Прохоркина: «Николай не хотел нанести травму. Рубцов голову опустил, но раз попал – судьи правы»

Теги Сибирь Спартак Дэвид Немировски Николай Прохоркин Герман Рубцов Федор Гордеев Хоккей

Дэвид Немировски рассказал о победе над «Спартаком».

«Сибирь» победила «Спартак» (4:3) в игре чемпионата КХЛ.

«Первый период был тяжелый, много удалений. Понравилось, как играли в равных составах, хорошее движение. В дальнейшем исключили удаления и вытащили игру.

Все бились, забивали хорошие голы. Был брак в передачах, иногда отбрасывали шайбу – мы игрокам говорили, что важно быть увереннее и не отбрасываться.

Гол Гордеева взбодрил команду. Его адаптация к КХЛ, я считаю, уже прошла. Самое главное после серии поражений – учиться на них. Я думаю, мы много работали и разбирали моменты.

Николай Прохоркин не хотел нанести травму, Герман Рубцов голову опустил, но раз попал в голову – судьи правы», – сказал главный тренер «Сибири» Дэвид Немировски.

Форварда «Сибири» Прохоркина удалили до конца игры со «Спартаком» из-за удара Рубцову в голову

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10 комментариев

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Алексей Скворцов
Очень грязно играет: у Торпедо Атанасову колено чуть не снёс - судьи просмотрели, сегодня это.
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Андрей Поротников
Ответ гога11
Прохоркин явно шел нанести сопернику удар чрезмерной силы, если не дисквалифицировать его матчей на 5 продолжит это грязное дело.
что-то когда Голышев нам Мёрфи сломал, ничего не было, когда игрок Спартака сломал Бродхерста у Амура тоже
+7
-2
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maxoc
Прохоркин ещё в игре с Торпедо должен был получить матч штраф за удар в колено
+5
-1
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камикадзе
Ага, конечно.
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Uriah Heep
Ну да. И Атанасову «колено в колено» совсем недавно случайно въехал.
+4
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Shumi-jr
Ответ Russ Ivan
Это существо не первый раз пытается специально травмировать игроков! Надеюсь в КХЛ найдётся свой Марти МакСорли, чтобы его остановить...
МакСорли на Брашире, знаменитый эпизод … сейчас наверное за это уже реальный срок дадут…
Но мне он всегда нравился Go LA
+1
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гога11
Прохоркин явно шел нанести сопернику удар чрезмерной силы, если не дисквалифицировать его матчей на 5 продолжит это грязное дело.
+6
-6
0
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Дмитрий Пузырёв
Как записано в регламенте так и нужно поступать. Ничего не выдумывать.
0
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Max Muller
Че несет этот клоун просмотр был.локоть в голову..наи5 игр
+3
-3
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Russ Ivan
Это существо не первый раз пытается специально травмировать игроков! Надеюсь в КХЛ найдётся свой Марти МакСорли, чтобы его остановить...
+4
-4
0
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