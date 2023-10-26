Немировски об удалении Прохоркина: «Николай не хотел нанести травму. Рубцов голову опустил, но раз попал – судьи правы»

Дэвид Немировски рассказал о победе над «Спартаком».

« » победила « » (4:3) в игре чемпионата КХЛ.

«Первый период был тяжелый, много удалений. Понравилось, как играли в равных составах, хорошее движение. В дальнейшем исключили удаления и вытащили игру.

Все бились, забивали хорошие голы. Был брак в передачах, иногда отбрасывали шайбу – мы игрокам говорили, что важно быть увереннее и не отбрасываться.

Гол Гордеева взбодрил команду. Его адаптация к КХЛ, я считаю, уже прошла. Самое главное после серии поражений – учиться на них. Я думаю, мы много работали и разбирали моменты.

не хотел нанести травму, голову опустил, но раз попал в голову – судьи правы», – сказал главный тренер «Сибири» .

Форварда «Сибири» Прохоркина удалили до конца игры со «Спартаком» из-за удара Рубцову в голову