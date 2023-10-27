Абросимов о драках: «Бывают игры, где меня провоцируют, но я не собираюсь всякий раз бездумно морду бить. Где-то можно сделать умнее и отъехать в сторону»

Роман Абросимов высказался о драках во время матчей КХЛ.

В игре Фонбет Чемпионата КХЛ между « » и « » (1:0) он подрался с .

«Да, уже вторая драка за «Авангард». Стараюсь делать то, что от меня требуют.

Это нравится ребятам, мне это тоже нравится. Это не означает, что я должен в каждом матче выходить и драться, но есть такие ситуации, когда это уместно и во вред команде не пойдет.

Бывают игры, где меня провоцируют, но я не собираюсь всякий раз бездумно морду бить за это. Где-то можно сделать умнее и отъехать в сторону», – сказал защитник «Авангарда» .

Абросимов и Тимкин подрались в матче «Авангард» – «Салават Юлаев»