Абросимов о драках: «Бывают игры, где меня провоцируют, но я не собираюсь всякий раз бездумно морду бить. Где-то можно сделать умнее и отъехать в сторону»

Теги Авангард Салават Юлаев драки КХЛ Евгений Тимкин Роман Абросимов Чемпионат.com Хоккей

Роман Абросимов высказался о драках во время матчей КХЛ.

В игре Фонбет Чемпионата КХЛ между «Авангардом» и «Салаватом Юлаевым» (1:0) он подрался с Евгением Тимкиным.

«Да, уже вторая драка за «Авангард». Стараюсь делать то, что от меня требуют.

Это нравится ребятам, мне это тоже нравится. Это не означает, что я должен в каждом матче выходить и драться, но есть такие ситуации, когда это уместно и во вред команде не пойдет.

Бывают игры, где меня провоцируют, но я не собираюсь всякий раз бездумно морду бить за это. Где-то можно сделать умнее и отъехать в сторону», – сказал защитник «Авангарда» Роман Абросимов.

Абросимов и Тимкин подрались в матче «Авангард» – «Салават Юлаев»

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2 комментария

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Goodvin55
То что Тимкина потрепал молодец конечно. (Уважаю Тимкина, воспитанник Мурманского и Омского хоккея, выжал по максимуму из своей карьеры трудолюбием). Но хотелось бы чтобы свои прямые обязанности Роман выполнял получше.
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Серый
Ответ Goodvin55
То что Тимкина потрепал молодец конечно. (Уважаю Тимкина, воспитанник Мурманского и Омского хоккея, выжал по максимуму из своей карьеры трудолюбием). Но хотелось бы чтобы свои прямые обязанности Роман выполнял получше.
В 2017-м казалось, что Рома выходит таки на качественно новый уровень, но сначала случилась дисквалификация за удар судьи, затем - тяжёлая травма.
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