Абросимов и Тимкин подрались в матче «Авангард» – «Салават Юлаев»
Роман Абросимов подрался с Евгением Тимкиным в матче КХЛ.
«Авангард» и «Салават Юлаев» проводят игру Фонбет чемпионата КХЛ.
Во втором периоде после вбрасывания краги сбросили защитник «Авангарда» Роман Абросимов и нападающий «Салавата» Евгений Тимкин.
Хоккеисты получили пятиминутные штрафы за драку.
Вообще у СЮ давно нет людей, который могут вступиться НОРМАЛЬНО за игроков...Панин давно уже не боец, был Семенов, но как оказалось чем больше шкаф, тем громче падает с одного удара... Последние такие вспышки были у Макарова (который муж Леры Кудрявцевой) когда летели 0:2, ну тогда помогло, выиграли 3:2. А так только вспоминается за СЮ боец был Хлыстов, хоть и ростом не велик и габаритами, но он БОЕЦ, с большой буквы, он реально всегда бился, всегда стоял за своих... Ну и Прошкина можно конечно вспомнить, с его удушающим)))