Абросимов и Тимкин подрались в матче «Авангард» – «Салават Юлаев»

Роман Абросимов подрался с Евгением Тимкиным в матче КХЛ.

«Авангард» и « » проводят игру Фонбет чемпионата .

Во втором периоде после вбрасывания краги сбросили защитник « » и нападающий «Салавата» .

Хоккеисты получили пятиминутные штрафы за драку.