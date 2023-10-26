Абросимов и Тимкин подрались в матче «Авангард» – «Салават Юлаев»

Теги Авангард Салават Юлаев драки видео КХЛ Евгений Тимкин Роман Абросимов Хоккей

Роман Абросимов подрался с Евгением Тимкиным в матче КХЛ.

«Авангард» и «Салават Юлаев» проводят игру Фонбет чемпионата КХЛ.

Во втором периоде после вбрасывания краги сбросили защитник «Авангарда» Роман Абросимов и нападающий «Салавата» Евгений Тимкин.

Хоккеисты получили пятиминутные штрафы за драку.

18 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
akuna
Душевно. В наше время редкость. Теперь больше ругаются обнявшись не сняв перчатки, а тут от души пообщались. Всем понравилось.
+21
0
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bestcapper
Когда переходил Тимкин в Салават, думал от него будет наибольший толк в защите топовых игроков, в итоге даже подраться нормально не может... Правильно сказал комментатор, Тимкин здесь явно не выиграл...

Вообще у СЮ давно нет людей, который могут вступиться НОРМАЛЬНО за игроков...Панин давно уже не боец, был Семенов, но как оказалось чем больше шкаф, тем громче падает с одного удара... Последние такие вспышки были у Макарова (который муж Леры Кудрявцевой) когда летели 0:2, ну тогда помогло, выиграли 3:2. А так только вспоминается за СЮ боец был Хлыстов, хоть и ростом не велик и габаритами, но он БОЕЦ, с большой буквы, он реально всегда бился, всегда стоял за своих... Ну и Прошкина можно конечно вспомнить, с его удушающим)))
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
NN281061
Тимкин не ожидал, что огребет...И аплодисментов не дождался. А Абросимов молодец, быстро-шустро сделал все, как надо.
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Олег Тихонюк
Амбросимов красавчик! Респект! Тимкину уважуха всё таки наш омский.
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Серый
Ответ Ачиваков Марат
Если бы не разняли судьи, то Тимыч навалял бы, когда он вышел из клинча и начал бить.
он уже еле дышал в конце, какой там навалял
+9
-4
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Татарин Казанский
Ответ Олег Тихонюк
Амбросимов красавчик! Респект! Тимкину уважуха всё таки наш омский.
а Абросимов наш, Казанский 💪
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sd4fmwrvz8
Нормальный махач
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дядя Федор Макларен
Хороший бой получился. Без особых обнимашек
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
pavelrytov@icloud.com
От Абросимова только в этом толк пока в Омске
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фарит Хайруллин
Почему так играли большинство салават
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
heivani
Ещё бы шлемы снимали; а так,костяшки только разбивать.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Magnit102
Тимкин отхватил в итоге...
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Домингес Казань
Абросимова явно Свитов в этом направлении поднатаскал,раньше дрался но не так уверенно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Руслан Мухамадиев
Ответ pavelrytov@icloud.com
От Абросимова только в этом толк пока в Омске
Как и от Тимкина :)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Серый
Ответ Домингес Казань
Абросимова явно Свитов в этом направлении поднатаскал,раньше дрался но не так уверенно
Да особо и не дрался, помню как с Жиру из Медвешчака в массовке подрался, парочку ударов нанес и проиграл Кулде из Куньлуня.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий