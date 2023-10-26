Абросимов про драку с Тимкиным: «Такой диалог – все на матах. Он сказал: «Ну что, сразу со вбрасывания?» Опытный боец, но все обошлось»

Роман Абросимов оценил драку против Евгения Тимкина.

Это произошло во втором периоде игры между «Авангардом» и «Салаватом Юлаевым» (1:0).

– «Салават» – очень хорошая, системная команда, непросто было играть, счет долго 0:0 держался.

Но тут и выезд тяжелый сказался, не совсем свежие мы были. А так – все молодцы, вратарь подтащил, защитники на себя поймали. Болельщикам спасибо за поддержку.

– Как договаривались о драке с Тимкиным?

– Там такой диалог был, понятно, все на матах происходит. Уже перед боем он мне сказал: «Ну что, поехали, сразу со вбрасывания?»

Я согласился, и пошло-поехало. Да, Тимкин – опытный боец, но все обошлось нормально вроде, – сказал защитник «Авангарда» Роман Абросимов.

Абросимов и Тимкин подрались в матче «Авангард» – «Салават Юлаев»