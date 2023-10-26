Абросимов про драку с Тимкиным: «Такой диалог – все на матах. Он сказал: «Ну что, сразу со вбрасывания?» Опытный боец, но все обошлось»

Теги Авангард Салават Юлаев драки КХЛ Евгений Тимкин Роман Абросимов Чемпионат.com Хоккей

Роман Абросимов оценил драку против Евгения Тимкина.

Это произошло во втором периоде игры между «Авангардом» и «Салаватом Юлаевым» (1:0).

– «Салават» – очень хорошая, системная команда, непросто было играть, счет долго 0:0 держался.

Но тут и выезд тяжелый сказался, не совсем свежие мы были. А так – все молодцы, вратарь подтащил, защитники на себя поймали. Болельщикам спасибо за поддержку.

– Как договаривались о драке с Тимкиным?

– Там такой диалог был, понятно, все на матах происходит. Уже перед боем он мне сказал: «Ну что, поехали, сразу со вбрасывания?»

Я согласился, и пошло-поехало. Да, Тимкин – опытный боец, но все обошлось нормально вроде, – сказал защитник «Авангарда» Роман Абросимов.

Абросимов и Тимкин подрались в матче «Авангард» – «Салават Юлаев»

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11 комментариев

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Марат Адилов
хорошая драка двух джентльменов)
+8
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DAI1980
Ответ Серый
Началось. Он когда в последний раз на коньках стоял?
Недавно смотрел интервью с ним. На его будку теперь ни один шлем не налезет.
+5
0
+5
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Серый
Ответ maksim3
Рыспаева жаль небыло там
Началось. Он когда в последний раз на коньках стоял?
+4
0
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Антон Фёдоров
нормально)
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shugaipov.ural@icloud.com
Нету в Салавате со времен Хлыстова Дениса опытных и безбашенных бойцов
+1
-1
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Серый
Ответ DAI1980
Недавно смотрел интервью с ним. На его будку теперь ни один шлем не налезет.
Тем более
0
0
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maksim3
Ответ Серый
Началось. Он когда в последний раз на коньках стоял?
когда бы небыл, но жару бы дал
0
0
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Goodvin55
Ответ maksim3
Рыспаева жаль небыло там
А зачем на хоккее Рыспаев? Здесь подрались два хоккеиста.
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strash
Ответ shugaipov.ural@icloud.com
Нету в Салавате со времен Хлыстова Дениса опытных и безбашенных бойцов
Был ) Мишка Григорьев разрядник по боксу ) могу и ошибаться, но по моему даже с Рыпаевым бился )
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