Тимкин назвал драку с Абросимовым украшением игры «Авангарда» и «Салавата»: «Он жестко встретил нашего игрока – нельзя это оставлять. Серьезные парни подрались»
Евгений Тимкин прокомментировал драку с Романом Абросимовым.
Это произошло во втором периоде игры между «Авангардом» и «Салаватом Юлаевым» (1:0).
– Ваша драка с Абросимовым стала украшением матча. Расскажите, как это получилось?
– Началось с того, что Абросимов в первом периоде очень жестко встретил нашего игрока. Это нельзя было так оставлять.
Надо было заступиться за наших ребят. Договорились с ним за смену до драки, потом сбросили краги.
Получилась хорошая драка. Два больших и серьезных парня подрались.
Думаю, это стало украшением игры, – сказал нападающий «Салавата» Евгений Тимкин.
Абросимов и Тимкин подрались в матче «Авангард» – «Салават Юлаев»
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