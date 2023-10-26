Тимкин назвал драку с Абросимовым украшением игры «Авангарда» и «Салавата»: «Он жестко встретил нашего игрока – нельзя это оставлять. Серьезные парни подрались»

Теги Авангард Салават Юлаев драки КХЛ Евгений Тимкин Роман Абросимов Хоккей

Евгений Тимкин прокомментировал драку с Романом Абросимовым.

Это произошло во втором периоде игры между «Авангардом» и «Салаватом Юлаевым» (1:0).

– Ваша драка с Абросимовым стала украшением матча. Расскажите, как это получилось?

– Началось с того, что Абросимов в первом периоде очень жестко встретил нашего игрока. Это нельзя было так оставлять.

Надо было заступиться за наших ребят. Договорились с ним за смену до драки, потом сбросили краги.

Получилась хорошая драка. Два больших и серьезных парня подрались.

Думаю, это стало украшением игры, – сказал нападающий «Салавата» Евгений Тимкин.

Абросимов и Тимкин подрались в матче «Авангард» – «Салават Юлаев»

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
атом
Согласен с Тимкиным что драка это было украшение матча.... К сожелению....
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
diadiasasha59
Ответ Мандалай
Честно говоря, драка Абросимов-Тимкин - единственное, что можно было смотреть в этом матче.
Мне одному показалось,что Тимкин только разок ударил соперника,а получил раз десять?Это не драка тогда,а избиение.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий