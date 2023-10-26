Тимкин назвал драку с Абросимовым украшением игры «Авангарда» и «Салавата»: «Он жестко встретил нашего игрока – нельзя это оставлять. Серьезные парни подрались»

Евгений Тимкин прокомментировал драку с Романом Абросимовым.

Это произошло во втором периоде игры между «Авангардом» и «Салаватом Юлаевым» (1:0).

– Ваша драка с Абросимовым стала украшением матча. Расскажите, как это получилось?

– Началось с того, что Абросимов в первом периоде очень жестко встретил нашего игрока. Это нельзя было так оставлять.

Надо было заступиться за наших ребят. Договорились с ним за смену до драки, потом сбросили краги.

Получилась хорошая драка. Два больших и серьезных парня подрались.

Думаю, это стало украшением игры, – сказал нападающий «Салавата» Евгений Тимкин.

Абросимов и Тимкин подрались в матче «Авангард» – «Салават Юлаев»