Козлов про 0:1 от «Авангарда»: «Салават» верил в систему, было хорошее движение. Много плюсов, претензий нет вообще. Все четко»
Виктор Козлов высказался о поражении от «Авангарда».
«Салават Юлаев» уступил со счетом 0:1 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– Получился хороший матч. Зрелищный. Хорошие скорости, обе команды создавали хорошие голевые моменты.
«Авангард» был более удачлив, забив на один гол больше, чем мы.
– Какие плюсы вы находите в таком матче и что хорошего видите?
– Вижу желание. Вижу старание. Вижу, что никто не сдался.
Все играли до конца. Все верили в систему, в команду. Было хорошее движение. Было много плюсов. Претензий к команде вообще нет. Все было четко.
– Как у команды с физикой?
– Четвертый матч через день с переездами – это ничего? Поменяли три часовых пояса. Это сказывается на ребятах, если честно.
– Почему «Салават Юлаев» не может чаще бросать в большинстве?
– «Авангард» хорошо оборонялся.
– Вы считаете, что «Салават Юлаев» в принципе достаточно создает голевых моментов, достаточно доминирует?
– Когда команда проигрывает, всегда кажется, что можно было бы больше создать.
Да, возможно, мы могли бы больше создавать в атаке, но мы играем против команд, которые хорошо играют в обороне.
Игра на игру не похожа, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов.
И - да! Гришка опять в своём репертуаре - за 6 минут до конца 3 периода опять накосячил - правила нарушил, но его в этот раз судьи простили и не удалили. А должны были.