Козлов про 0:1 от «Авангарда»: «Салават» верил в систему, было хорошее движение. Много плюсов, претензий нет вообще. Все четко»

Теги Авангард Салават Юлаев Виктор Козлов КХЛ Хоккей

Виктор Козлов высказался о поражении от «Авангарда».

«Салават Юлаев» уступил со счетом 0:1 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Получился хороший матч. Зрелищный. Хорошие скорости, обе команды создавали хорошие голевые моменты.

«Авангард» был более удачлив, забив на один гол больше, чем мы.

– Какие плюсы вы находите в таком матче и что хорошего видите?

– Вижу желание. Вижу старание. Вижу, что никто не сдался.

Все играли до конца. Все верили в систему, в команду. Было хорошее движение. Было много плюсов. Претензий к команде вообще нет. Все было четко. 

– Как у команды с физикой?

– Четвертый матч через день с переездами – это ничего? Поменяли три часовых пояса. Это сказывается на ребятах, если честно.

– Почему «Салават Юлаев» не может чаще бросать в большинстве?

– «Авангард» хорошо оборонялся.

– Вы считаете, что «Салават Юлаев» в принципе достаточно создает голевых моментов, достаточно доминирует?

– Когда команда проигрывает, всегда кажется, что можно было бы больше создать.

Да, возможно, мы могли бы больше создавать в атаке, но мы играем против команд, которые хорошо играют в обороне.

Игра на игру не похожа, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов.

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19 комментариев

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Сычёв Олег
Это игра!! За не предказуемость мы и любим это!!Салават Юлаев Чемпион!! Верим в команду!!
+15
-5
+10
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Tungus85
Им всем теперь без слова "система" нельзя наверное интервью давать. Это приказ такой похоже. Скоро ещё добавиться - красная машина, катки.
+10
-2
+8
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vasilijm099@gmail.com
Всё хорошо только где наши канадцы?
+7
-2
+5
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Ми Ша
Когда начинают говорить о системе, хочется спросить: Система какая? Канализационная?
+5
-1
+4
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Амин Манн
без поражения не бывает побед, пока всё норм. Случайная шайба 1:0. Мало бросает Салават, есть такая проблема, есть время молодёжь прокачать ещё. Ждём что всё наладится
+3
-1
+2
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Михаил Барвинский
сегодня поддерживаю слова Козлова, упрекнуть команду не в чем, хороший выезд!!! Молодцы ребята!!! , главное продолжать играть в таком же ключе!!! Всё будет нормально!!! Смотрим дальше!!!
+4
-3
+1
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Михаил Барвинский
Ответ vasilijm099@gmail.com
Всё хорошо только где наши канадцы?
В Уфе, ждут домашние матчи, а где ещё они могут быть!????
+3
-2
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T0ughguy
Ответ Ми Ша
Когда начинают говорить о системе, хочется спросить: Система какая? Канализационная?
как ваш комментарий, ахахаха
+1
0
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Алекс
Молодцы
0
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Алекс
Так-то Авангард тоже на выезде был и соперники у них даже посерьезнее были.
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Ачиваков Марат
Много моментов без бросков, там где можно бросить а так молодцы не смотря на то, что проиграли, команда у нас боевая.
0
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Shaiba Bash
Ну бывает, ничего страшного
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Остап80
верим в систему . претензий нет . все четко . зато ноль очков . Козлов , не читай больше РБ , это заразно .
0
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Cever
Играли хорошо. Факт. Жаль Василевский не закрыл своего "подопечного" когда гол пропустили.
И - да! Гришка опять в своём репертуаре - за 6 минут до конца 3 периода опять накосячил - правила нарушил, но его в этот раз судьи простили и не удалили. А должны были.
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sd4fmwrvz8
Ответ Tungus85
Им всем теперь без слова "система" нельзя наверное интервью давать. Это приказ такой похоже. Скоро ещё добавиться - красная машина, катки.
Самолетные ноги еще 😁фразочка Йозе Марино
+1
-1
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Михаил Барвинский
Ответ Ми Ша
Когда начинают говорить о системе, хочется спросить: Система какая? Канализационная?
тебе это не понять, здесь хоккей, а не канализация....
0
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