Козлов про 0:1 от «Авангарда»: «Салават» верил в систему, было хорошее движение. Много плюсов, претензий нет вообще. Все четко»

Виктор Козлов высказался о поражении от «Авангарда».

«Салават Юлаев» уступил со счетом 0:1 в матче Фонбет чемпионата .

– Получился хороший матч. Зрелищный. Хорошие скорости, обе команды создавали хорошие голевые моменты.

« » был более удачлив, забив на один гол больше, чем мы.

– Какие плюсы вы находите в таком матче и что хорошего видите?

– Вижу желание. Вижу старание. Вижу, что никто не сдался.

Все играли до конца. Все верили в систему, в команду. Было хорошее движение. Было много плюсов. Претензий к команде вообще нет. Все было четко.

– Как у команды с физикой?

– Четвертый матч через день с переездами – это ничего? Поменяли три часовых пояса. Это сказывается на ребятах, если честно.

– Почему «Салават Юлаев» не может чаще бросать в большинстве?

– «Авангард» хорошо оборонялся.

– Вы считаете, что « » в принципе достаточно создает голевых моментов, достаточно доминирует?

– Когда команда проигрывает, всегда кажется, что можно было бы больше создать.

Да, возможно, мы могли бы больше создавать в атаке, но мы играем против команд, которые хорошо играют в обороне.

Игра на игру не похожа, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» .