Спортивный центр Зарипова хотят признать банкротом из-за долгов. Он продолжит работу в другой форме, экс-капитан «Ак Барса» сам будет им руководить

Спортивный центр Даниса Зарипова хотят признать банкротом.

«Ак Барс Арена» подала иск в арбитражный суд Татарстана на ООО «ЗК-Партнер», которая отвечает за центр «Победный бросок», который занимается подготовкой юных хоккеистов. В 2016 году открыли на стадионе при участии Зарипова, однако сам хоккеист вышел из состава учредителей в декабре.

Арена хочет признать «ЗК-Партнер» банкротом, сообщает «Бизнес Online». Ранее стадион отсудил 8 млн рублей долгов по аренде и коммунальным платежам, теперь у центра хотят взыскать 2 млн неустойки.

«Процедура запущена в рамках существующего законодательства и программы оздоровления проекта, работающего на стадионе с 2016 года. Центр «Победный бросок» при этом останется на стадионе «Ак Барс Арена» и продолжит свою работу в иной организационно-правовой форме, формат в настоящее время обсуждается», – пояснили в пресс-службе «Ак Барс Арены».

Также в пресс-службе стадиона отметили, что руководство центром теперь будет осуществляться непосредственно .

Ситуацию прокомментировал сам экс-капитан «Ак Барса».

«Да, эта ситуация имеет место быть. Предыдущие руководители по разным причинам и в силу определенных обстоятельств накопили этот долг. «Ак Барс Арена» не могла закрыть на это глаза.

По завершении карьеры я сейчас углубился во все эти дела, хочу разобраться в том, что произошло и почему там накопился такой большой долг. Закрывать спортивный центр я не планирую, детишки туда ходят-занимаются, на сегодняшний день все функционирует в обычном режиме», – цитирует Зарипова «Татар-информ».