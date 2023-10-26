Спортивный центр Зарипова хотят признать банкротом из-за долгов. Он продолжит работу в другой форме, экс-капитан «Ак Барса» сам будет им руководить

Теги Ак Барс Данис Зарипов КХЛ Ак Барс Арена детский хоккей Хоккей

Спортивный центр Даниса Зарипова хотят признать банкротом.

«Ак Барс Арена» подала иск в арбитражный суд Татарстана на ООО «ЗК-Партнер», которая отвечает за центр «Победный бросок», который занимается подготовкой юных хоккеистов. В 2016 году открыли на стадионе при участии Зарипова, однако сам хоккеист вышел из состава учредителей в декабре.

Арена хочет признать «ЗК-Партнер» банкротом, сообщает «Бизнес Online». Ранее стадион отсудил 8 млн рублей долгов по аренде и коммунальным платежам, теперь у центра хотят взыскать 2 млн неустойки.

«Процедура запущена в рамках существующего законодательства и программы оздоровления проекта, работающего на стадионе с 2016 года. Центр «Победный бросок» при этом останется на стадионе «Ак Барс Арена» и продолжит свою работу в иной организационно-правовой форме, формат в настоящее время обсуждается»,  – пояснили в пресс-службе «Ак Барс Арены».

Также в пресс-службе стадиона отметили, что руководство центром теперь будет осуществляться непосредственно Зариповым.

Ситуацию прокомментировал сам экс-капитан «Ак Барса».

«Да, эта ситуация имеет место быть. Предыдущие руководители по разным причинам и в силу определенных обстоятельств накопили этот долг. «Ак Барс Арена» не могла закрыть на это глаза.

По завершении карьеры я сейчас углубился во все эти дела, хочу разобраться в том, что произошло и почему там накопился такой большой долг. Закрывать спортивный центр я не планирую, детишки туда ходят-занимаются, на сегодняшний день все функционирует в обычном режиме», – цитирует Зарипова «Татар-информ».

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2 комментария

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Said Saidov
Пилить его в Барсе нормально научили)) не ожидал таких навыков от бывшего кепа))
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Old gamer
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