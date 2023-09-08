Зарипов о том, хочет ли быть тренером: «Не уверен. Не вижу я игру. Я, наверное, один из всех хоккеистов, кто действовал по ситуации»

Теги Ак Барс Данис Зарипов КХЛ Хоккей

Данис Зарипов высказался о возможной тренерской карьере.

42-летний хоккеист официально завершил игровую карьеру в этом году. 

– Вы бы хотели тренировать «Ак Барс»?

– Честно, я в этом вопросе не уверен. Во время карьеры я наблюдал за собой, за своими действиями, видением игры. 

Я, наверное, один из всех хоккеистов, из многих, кто действовал по ситуации. Если брать какой-то момент, я сразу не смогу его разобрать, показать детальные ошибки. Почему? Не вижу я игру. Только свои какие-то ошибки понимал. Или когда нам забьют или потом, на собрании, на повторе, когда тренер начинает громкость повышать: «Данис, ну что ты тут делаешь». 

Хоккей – командный вид спорта, на льду 5 человек, и у каждого свое направление. Цель у всех одна – забить и победить. Для этого надо соблюдать тактику и тренерское задание. Каждый тренер тебя направляет.

В атаке можно импровизировать, а в обороне нужно быть значительно внимательнее и не позволять сопернику делать все, что он хочет. У меня с дисциплиной не всегда было хорошо, не буду тут противоречить. А то мои тренеры сразу скажут: «Ох, обманывает», – сказал пятикратный обладатель Кубка Гагарина. 

Зарипов отвез следж-хоккеиста на тренировку в рамках благотворительного проекта «Социальное такси»

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