Зарипов посетил Беларусь: «Здесь колоссальный интерес к хоккею, и он всегда будет на первом месте»

Теги Данис Зарипов Сборная Беларуси по хоккею чемпионат Беларуси Гомель ФХБ Александр Лукашенко Лида Александр Богданович высшая лига Беларусь Хоккей

Данис Зарипов посетил Беларусь и высказался об интересе к хоккею в стране.

Завершивший карьеру экс-форвард «Ак Барса» произвел символическое вбрасывание вместе с председателем Федерации хоккея Беларуси Александром Богдановичем перед матчем между «Гомелем» и «Лидой» (5:0).

– Наш приезд связан с сотрудничеством с «Гомелем». Прилетели, провели небольшую экскурсию по стадиону. В целом, условия достойные для серьезных результатов.

Пообщавшись с ребятами и руководством клуба, хочу пожелать им успеха в этом сезоне, чтобы они повысили свою планку результата до максимума.

– Знакомы ли вы с белорусским хоккеем и его уровнем?

– Я знаю отношение руководства Республики Беларусь к хоккею, у меня тут есть много друзей, которые играют в него и любят.

Здесь колоссальный интерес к этому виду спорта, и, я думаю, он в Беларуси всегда будет на первом месте, – сказал Зарипов.

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