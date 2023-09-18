Зарипов посетил Беларусь: «Здесь колоссальный интерес к хоккею, и он всегда будет на первом месте»
Данис Зарипов посетил Беларусь и высказался об интересе к хоккею в стране.
Завершивший карьеру экс-форвард «Ак Барса» произвел символическое вбрасывание вместе с председателем Федерации хоккея Беларуси Александром Богдановичем перед матчем между «Гомелем» и «Лидой» (5:0).
– Наш приезд связан с сотрудничеством с «Гомелем». Прилетели, провели небольшую экскурсию по стадиону. В целом, условия достойные для серьезных результатов.
Пообщавшись с ребятами и руководством клуба, хочу пожелать им успеха в этом сезоне, чтобы они повысили свою планку результата до максимума.
– Знакомы ли вы с белорусским хоккеем и его уровнем?
– Я знаю отношение руководства Республики Беларусь к хоккею, у меня тут есть много друзей, которые играют в него и любят.
Здесь колоссальный интерес к этому виду спорта, и, я думаю, он в Беларуси всегда будет на первом месте, – сказал Зарипов.
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