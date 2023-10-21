«Желаю, чтобы попадалось поменьше таких хоккеистов, как Радулов». Зарипов поздравил судью Оленина с 1000-м матчем в чемпионатах России
Данис Зарипов поздравил судью Константина Оленина с юбилейной игрой.
Матч между «Витязем» и «Локомотивом» стал для арбитра 1000-м в рамках чемпионатов России.
«Дорогой наш Константин! От всей души поздравляю тебя с тысячным проведенным матчем. Ты – один из больших примеров наших доблестных судей. Я очень рад за тебя, поверь, на этом профессиональная карьеры не остановится.
Желаю тебе как можно дольше провести времени на льду, чтобы попадалось поменьше таких хоккеистов, как Сашка Радулов (улыбается). Мы будем следить за твоей карьерой и поддерживать тебя», – сказал бывший нападающий «Ак Барса».
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