«Желаю, чтобы попадалось поменьше таких хоккеистов, как Радулов». Зарипов поздравил судью Оленина с 1000-м матчем в чемпионатах России

Теги Ак Барс Данис Зарипов Александр Радулов Константин Оленин КХЛ судьи Хоккей

Данис Зарипов поздравил судью Константина Оленина с юбилейной игрой.

Матч между «Витязем» и «Локомотивом» стал для арбитра 1000-м в рамках чемпионатов России

«Дорогой наш Константин! От всей души поздравляю тебя с тысячным проведенным матчем. Ты – один из больших примеров наших доблестных судей. Я очень рад за тебя, поверь, на этом профессиональная карьеры не остановится.

Желаю тебе как можно дольше провести времени на льду, чтобы попадалось поменьше таких хоккеистов, как Сашка Радулов (улыбается). Мы будем следить за твоей карьерой и поддерживать тебя», – сказал бывший нападающий «Ак Барса». 

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4 комментария

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Booligan
Ответ Machine Head
Это какой -то юмор от Зарипова , который я не понял , если честно . Но похоже на шутку))
Радулов всех судей бесит, так понятнее?
+4
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+3
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Machine Head
Ответ Booligan
Радулов всех судей бесит, так понятнее?
Ну не знаю. Все судьи знают , что он взрывной и эмоциональный на поляне, но совершенно нормальный мужик в жизни. Может подойти извиниться . Об этом все знают и судьи тоже.
+2
-1
+1
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