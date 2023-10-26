Борис Михайлов: «Уверен, что Овечкин побьет рекорд Гретцки. Не смотрите на возраст в паспорте»

Борис Михайлов не сомневается, что Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки.

Сейчас форвард «Вашингтона» отстает от канадца на 70 голов.

«Я не просто верю, а уверен, что Овечкин побьет рекорд Гретцки. Его безголевая серия нестрашна – так бывает. Все ждут, а это влияет на психологию. Но у Александра психология очень уверенного человека и спортсмена. Просто не надо его дергать.

Возраст может стать преградой? Не смотрите на возраст в паспорте. Смотрите на то, как он играет и что делает. Еще два года он спокойно отыграет. Александр – великий спортсмен», – сказал двукратный олимпийский чемпион.