Борис Михайлов: «Уверен, что Овечкин побьет рекорд Гретцки. Не смотрите на возраст в паспорте»

Теги Вашингтон Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Борис Михайлов Хоккей

Борис Михайлов не сомневается, что Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки.

Сейчас форвард «Вашингтона» отстает от канадца на 70 голов.

«Я не просто верю, а уверен, что Овечкин побьет рекорд Гретцки. Его безголевая серия нестрашна – так бывает. Все ждут, а это влияет на психологию. Но у Александра психология очень уверенного человека и спортсмена. Просто не надо его дергать.

Возраст может стать преградой? Не смотрите на возраст в паспорте. Смотрите на то, как он играет и что делает. Еще два года он спокойно отыграет. Александр – великий спортсмен», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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5 комментариев

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Антон Якимцев
Ответ El Cazador
а джина пицбургская лолобриджида побьет рекорд всех и вся по пребыванию в лазарете
К чему эта неуместная желчь?

Просто интересно.
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Поговорим о разном
Нормальный по логике, адекватный ответ на вопрос журналиста от Михайлова. Без "кривляний" в стиле "политика дня". Сказал просто о том, что думает и вполне ожидаемом реально результате. А не про то, что "Лигу вражескую не знаю, не смотрю и т.д и т.п". Спросили, а он ответил коротко и ясно по теме.
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vals1702
пока можно не писать про это... через пару лет - наверное да
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kuneglen
А интересно будет посмотреть в паспорт Овечкина, когда и если это случится
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