Овечкин провел 1500-й матч в НХЛ с учетом плей-офф. У него 1631 (896+735) очко
Александр Овечкин провел 1500-й матч в НХЛ с учетом плей-офф.
Сегодня капитан «Вашингтона» набрал 2 (1+1) очка в игре с «Нью-Джерси» (6:4).
Всего в 1500 матчах в лиге с учетом Кубка Стэнли на счету россиянина 1631 (896+735) балл.
Единственный игрок в истории, у кого было больше голов на момент проведения 1500-й игры – это Уэйн Гретцки (965).
Рекордсмен по матчам в НХЛ (регулярка плюс плей-офф) – Марк Мессье с 1992 играми, в которых он набрал 2182 (803+1379) очка.
Будет подана жалоба в общество защиты "животных"))
1. Отрицание - хаха, 4 матча без голов, сдулся путинтимовец, пора в КХЛ
2. Гнев - да блин, опять эта защита отскок проворонила
3. Торг - забил? дайте угадаю, опять в пустые? Всё равно даже 20-ку в сезоне не выбьет
4. Депрессия - молчат.🤭
5. Принятие - всё равно величия Грецки ему никогда не достичь, а из наших Малкин всё равно сильнее)
Наливай!
А всего возможна тонна!
Надеемся, что дождёмся!