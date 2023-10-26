Овечкин провел 1500-й матч в НХЛ с учетом плей-офф. У него 1631 (896+735) очко

Теги Вашингтон Кубок Стэнли Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Марк Мессье Хоккей

Александр Овечкин провел 1500-й матч в НХЛ с учетом плей-офф.

Сегодня капитан «Вашингтона» набрал 2 (1+1) очка в игре с «Нью-Джерси» (6:4).

Всего в 1500 матчах в лиге с учетом Кубка Стэнли на счету россиянина 1631 (896+735) балл.

Единственный игрок в истории, у кого было больше голов на момент проведения 1500-й игры – это Уэйн Гретцки (965).

Рекордсмен по матчам в НХЛ (регулярка плюс плей-офф) – Марк Мессье с 1992 играми, в которых он набрал 2182 (803+1379) очка.

11 комментариев

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as.73
Зачем? Этой статистикой - Вы мучаете хейтеров Овечкина...
Будет подана жалоба в общество защиты "животных"))
+31
-6
+25
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Всё знаю
Ответ as.73
Зачем? Этой статистикой - Вы мучаете хейтеров Овечкина... Будет подана жалоба в общество защиты "животных"))
Шмурнов уже с утра наверное заливает)))
+13
-1
+12
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АлАл
Ответ Bartez1986
хм...получается, у пулялки и умеющего забивать только в пустые 735 передач? и место в топ-100 ассистентов в истории лиги? да не, не может быть
Ну понятно же, что это заговор. Специально записывают Овечкина в ассистенты, да еще и голы умудряются на его счет записывать.
+10
-1
+9
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Bartez1986
хм...получается, у пулялки и умеющего забивать только в пустые 735 передач? и место в топ-100 ассистентов в истории лиги? да не, не может быть
+11
-4
+7
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old folk
Стадии принятия у хейтеров Ови:
1. Отрицание - хаха, 4 матча без голов, сдулся путинтимовец, пора в КХЛ
2. Гнев - да блин, опять эта защита отскок проворонила
3. Торг - забил? дайте угадаю, опять в пустые? Всё равно даже 20-ку в сезоне не выбьет
4. Депрессия - молчат.🤭
5. Принятие - всё равно величия Грецки ему никогда не достичь, а из наших Малкин всё равно сильнее)
+7
-1
+6
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Кагов
Через 4 гола у Ови будет 900!
Наливай!
А всего возможна тонна!
Надеемся, что дождёмся!
+3
0
+3
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Booligan
Марло конечно эпичный экземпляр. Выходил на лёд посыпать песком, а рекорд только в регулярке
+4
-2
+2
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Костя Савенков
Ответ Booligan
Марло конечно эпичный экземпляр. Выходил на лёд посыпать песком, а рекорд только в регулярке
Как ты Марло умудрился сюда притянуть?
+3
-1
+2
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Booligan
Ответ Костя Савенков
Как ты Марло умудрился сюда притянуть?
Увидев рекорд Мессье. Касалось бы очевидно. У Мессье 1992 игры, у Марло без плей-офф 1779. Это значит, что в кубке он провёл менее 213 игр, что для 25 лет непрерывной карьеры в хороших командах как бы мало
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