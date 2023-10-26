Овечкин провел 1500-й матч в НХЛ с учетом плей-офф. У него 1631 (896+735) очко

Александр Овечкин провел 1500-й матч в НХЛ с учетом плей-офф.

Сегодня капитан « » набрал 2 (1+1) очка в игре с «Нью-Джерси» (6:4).

Всего в 1500 матчах в лиге с учетом Кубка Стэнли на счету россиянина 1631 (896+735) балл.

Единственный игрок в истории, у кого было больше голов на момент проведения 1500-й игры – это (965).

Рекордсмен по матчам в (регулярка плюс плей-офф) – с 1992 играми, в которых он набрал 2182 (803+1379) очка.