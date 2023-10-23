Максим Рыбин: «80 тысяч зрителей в «Лужниках» может собрать хоккейный матч «Спартака» с ЦСКА или «Динамо» при должной рекламе, организации»

Максим Рыбин порассуждал, какие матчи КХЛ могли бы собрать 80 тысяч зрителей.

«При должной рекламе, организации 80 000 зрителей в «Лужниках» может собрать хоккейный матч «Спартак» – или « » – « ». Если еще сделать трибуны вокруг площадки, могут собрать и больше. Для популяризации хоккея в стране будет здорово.

В последнее время мы много говорим о детях, об их отъездах. Для них такое событие будет незабываемым. В сегодняшних условиях, как все для нас складывается на мировой арене, это очень масштабно можно провести», – сказал бывший нападающий «Спартака» и СКА Максим Рыбин.

«Торпедо» хочет провести матч КХЛ на футбольном стадионе «Нижний Новгород» (ТАСС)

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