Максим Рыбин: «80 тысяч зрителей в «Лужниках» может собрать хоккейный матч «Спартака» с ЦСКА или «Динамо» при должной рекламе, организации»
Максим Рыбин порассуждал, какие матчи КХЛ могли бы собрать 80 тысяч зрителей.
«При должной рекламе, организации 80 000 зрителей в «Лужниках» может собрать хоккейный матч «Спартак» – ЦСКА или «Спартак» – «Динамо». Если еще сделать трибуны вокруг площадки, могут собрать и больше. Для популяризации хоккея в стране будет здорово.
В последнее время мы много говорим о детях, об их отъездах. Для них такое событие будет незабываемым. В сегодняшних условиях, как все для нас складывается на мировой арене, это очень масштабно можно провести», – сказал бывший нападающий «Спартака» и СКА Максим Рыбин.
«Торпедо» хочет провести матч КХЛ на футбольном стадионе «Нижний Новгород» (ТАСС)
Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline
1 комментарий