Максим Рыбин: «80 тысяч зрителей в «Лужниках» может собрать хоккейный матч «Спартака» с ЦСКА или «Динамо» при должной рекламе, организации»

Теги ЦСКА Спартак болельщики Лужники Максим Рыбин КХЛ Динамо Хоккей

Максим Рыбин порассуждал, какие матчи КХЛ могли бы собрать 80 тысяч зрителей.

«При должной рекламе, организации 80 000 зрителей в «Лужниках» может собрать хоккейный матч «Спартак» – ЦСКА или «Спартак» – «Динамо». Если еще сделать трибуны вокруг площадки, могут собрать и больше. Для популяризации хоккея в стране будет здорово.

В последнее время мы много говорим о детях, об их отъездах. Для них такое событие будет незабываемым. В сегодняшних условиях, как все для нас складывается на мировой арене, это очень масштабно можно провести», – сказал бывший нападающий «Спартака» и СКА Максим Рыбин.

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1 комментарий

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Магомед Саид Амирханов
Идея не плохая
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+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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